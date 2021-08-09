https://ria.ru/20210809/psaki-1745095989.html

Псаки рассказала, как реагирует на критику российских журналистов

Псаки рассказала, как реагирует на критику российских журналистов - РИА Новости, 09.08.2021

Псаки рассказала, как реагирует на критику российских журналистов

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что во время работы главой пресс-службы госдепа ее расстраивала критика со стороны российских журналистов,... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T18:26

2021-08-09T18:26

2021-08-09T18:29

в мире

сша

барак обама

дженнифер псаки

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599202059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc881852651577ca91f8ab0f61537f32.jpg

ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что во время работы главой пресс-службы госдепа ее расстраивала критика со стороны российских журналистов, однако уже к концу своего пребывания в должности это стало ее забавлять.Журнал Vogue опубликовал статью, в которой утверждается, что после 2014 года российские журналисты якобы запустили против Псаки кампанию, чтобы "выставить ее глупой". При этом отмечается, что часть критики попала и в американские СМИ.В статье отмечается, что годы, проведенные в госдепе? "стали для Псаки хорошей подготовкой к нынешней политической атмосфере".Псаки в прошлом была официальным представителем госдепартамента и директором Белого дома по коммуникациям при экс-президенте Бараке Обаме. Она известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой России, в частности крымского референдума и воссоединения полуострова с РФ. По ее собственным заявлениям, ее негативный имидж в российских СМИ объясняется "российской пропагандой". Псаки неоднократно была объектом критики и пародий во многом благодаря оговоркам и путанице, которую она допускала при обсуждении вопросов мировой политики.

https://ria.ru/20210507/psaki-1731361228.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, барак обама, дженнифер псаки, россия