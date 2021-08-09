18:26 09.08.2021 (обновлено: 18:29 09.08.2021)
Псаки рассказала, как реагирует на критику российских журналистов
Пресс-секретарь Белого дома Псаки: критика журналистов расстраивала, потом стала забавлять
© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что во время работы главой пресс-службы госдепа ее расстраивала критика со стороны российских журналистов, однако уже к концу своего пребывания в должности это стало ее забавлять.
Журнал Vogue опубликовал статью, в которой утверждается, что после 2014 года российские журналисты якобы запустили против Псаки кампанию, чтобы "выставить ее глупой". При этом отмечается, что часть критики попала и в американские СМИ.
"Сначала это расстраивало. Я помню, когда говорила об этом на брифинге и ощущала ком в горле, потому что тебе кажется, что к тебе придираются... К концу моего пребывания в госдепе это начало меня забавлять", - рассказала Псаки журналу.
В статье отмечается, что годы, проведенные в госдепе? "стали для Псаки хорошей подготовкой к нынешней политической атмосфере".
Псаки в прошлом была официальным представителем госдепартамента и директором Белого дома по коммуникациям при экс-президенте Бараке Обаме. Она известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой России, в частности крымского референдума и воссоединения полуострова с РФ. По ее собственным заявлениям, ее негативный имидж в российских СМИ объясняется "российской пропагандой". Псаки неоднократно была объектом критики и пародий во многом благодаря оговоркам и путанице, которую она допускала при обсуждении вопросов мировой политики.