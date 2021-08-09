Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210809/proverka-1745116414.html
СК начал доследственную проверку после ЧП в больнице во Владикавказе
СК начал доследственную проверку после ЧП в больнице во Владикавказе - РИА Новости, 09.08.2021
СК начал доследственную проверку после ЧП в больнице во Владикавказе
Следователи начали доследственную проверку после того, как в больнице Владикавказа прорвало трубу кислородной системы, в результате чего скончались 9 человек,... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T21:05
2021-08-09T22:09
происшествия
владикавказ
следственный комитет россии (ск рф)
сергей меняйло
россия
порыв кислородной трубы во владикавказской больнице
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9030a51946d2bc1b6459f74ef3479f08.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку после того, как в больнице Владикавказа прорвало трубу кислородной системы, в результате чего скончались 9 человек, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК Эдуард Гусов.В понедельник на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов. Как сообщил врио главы региона Сергей Меняйло, причиной аварии на кислородной станции стал порыв трубы под землей."По сообщению о происшествии в клинической больнице скорой помощи Владикавказа, где по предварительной информации прорвало трубу системы подачи кислорода, следственными органами СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания начата доследственная проверка", - сказал он.Собеседник добавил, что сейчас на месте работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20210809/vladikavkaz-1745115075.html
владикавказ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_b410886912d2acf77f212ab26778e216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), сергей меняйло, россия, порыв кислородной трубы во владикавказской больнице
21:05 09.08.2021 (обновлено: 22:09 09.08.2021)
 
СК начал доследственную проверку после ЧП в больнице во Владикавказе

СК начал доследственную проверку после ЧП в больнице во Владикавказе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку после того, как в больнице Владикавказа прорвало трубу кислородной системы, в результате чего скончались 9 человек, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК Эдуард Гусов.
В понедельник на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов. Как сообщил врио главы региона Сергей Меняйло, причиной аварии на кислородной станции стал порыв трубы под землей.
"По сообщению о происшествии в клинической больнице скорой помощи Владикавказа, где по предварительной информации прорвало трубу системы подачи кислорода, следственными органами СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания начата доследственная проверка", - сказал он.
Собеседник добавил, что сейчас на месте работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Автомобиль скорой помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 20:54
Состояние погибших во Владикавказе было крайне тяжелым
 
ПроисшествияВладикавказСледственный комитет России (СК РФ)Сергей МеняйлоРоссияПорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
03:11Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни
03:09Военная разведка Украины полностью переключилась на Россию, заявили в ЦАСТ
03:00Юристы предупредили о рисках дарения недвижимости
02:59В Киеве заявили, что Германию и Францию напугала военная мощь Украины
02:50Блинкен: мир не может откладывать меры по борьбе с изменениями климата
02:29Белорусская ассоциация гимнастики объяснила оскорбление России
Лента новостейМолния