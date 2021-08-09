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СК начал доследственную проверку после ЧП в больнице во Владикавказе

СК начал доследственную проверку после ЧП в больнице во Владикавказе - РИА Новости, 09.08.2021

СК начал доследственную проверку после ЧП в больнице во Владикавказе

Следователи начали доследственную проверку после того, как в больнице Владикавказа прорвало трубу кислородной системы, в результате чего скончались 9 человек,... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T21:05

2021-08-09T21:05

2021-08-09T22:09

происшествия

владикавказ

следственный комитет россии (ск рф)

сергей меняйло

россия

порыв кислородной трубы во владикавказской больнице

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку после того, как в больнице Владикавказа прорвало трубу кислородной системы, в результате чего скончались 9 человек, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК Эдуард Гусов.В понедельник на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов. Как сообщил врио главы региона Сергей Меняйло, причиной аварии на кислородной станции стал порыв трубы под землей."По сообщению о происшествии в клинической больнице скорой помощи Владикавказа, где по предварительной информации прорвало трубу системы подачи кислорода, следственными органами СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания начата доследственная проверка", - сказал он.Собеседник добавил, что сейчас на месте работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20210809/vladikavkaz-1745115075.html

владикавказ

россия

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происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), сергей меняйло, россия, порыв кислородной трубы во владикавказской больнице