Лукашенко высказался о помиловании осужденных из-за протестов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление в отношении осужденных из-за протестов
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с Президентом"
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос помилования осужденных из-за протестов стоит не только за ним, но и за силовиками и сторонниками власти, против которых они применили насилие.
"Все говорят, давай посмотрим, выпустим кого-то. Я, говорю, не кровожадный. Все на основании закона, я могу помиловать, да…Вопрос здесь сейчас не только во мне. Вопрос сейчас уже в силовиках, которых они били, ломали и автомобилями заезжали. Я не могу переступить через этих ребят, которые сейчас (стали – ред.) инвалидами. Вопрос в (журналисте Григории) Азаренке, которых… эти хотели убить", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник.
Вместе с тем Лукашенко пообещал рассмотреть вопрос о помиловании ряда оппозиционеров, которые были задержаны в ходе акций протеста.
"Я обещал, что я рассмотрю, я рассмотрю эти вопросы… Будем смотреть за каждым человеком. Это судьбы людей, я понимаю", - добавил он.
Победа на выборах 2020 года для Лукашенко стала шестой подряд, по данным ЦИК, он набрал более 80% голосов. Последовавшие за этим несанкционированные протесты оппозиции на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками, и для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.