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Лукашенко высказался о помиловании осужденных из-за протестов
Лукашенко высказался о помиловании осужденных из-за протестов - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко высказался о помиловании осужденных из-за протестов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос помилования осужденных из-за протестов стоит не только за ним, но и за силовиками и сторонниками... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:22
2021-08-09T14:22
в мире
александр лукашенко
кгб белоруссии
протесты
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос помилования осужденных из-за протестов стоит не только за ним, но и за силовиками и сторонниками власти, против которых они применили насилие."Все говорят, давай посмотрим, выпустим кого-то. Я, говорю, не кровожадный. Все на основании закона, я могу помиловать, да…Вопрос здесь сейчас не только во мне. Вопрос сейчас уже в силовиках, которых они били, ломали и автомобилями заезжали. Я не могу переступить через этих ребят, которые сейчас (стали – ред.) инвалидами. Вопрос в (журналисте Григории) Азаренке, которых… эти хотели убить", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник.Вместе с тем Лукашенко пообещал рассмотреть вопрос о помиловании ряда оппозиционеров, которые были задержаны в ходе акций протеста."Я обещал, что я рассмотрю, я рассмотрю эти вопросы… Будем смотреть за каждым человеком. Это судьбы людей, я понимаю", - добавил он.Победа на выборах 2020 года для Лукашенко стала шестой подряд, по данным ЦИК, он набрал более 80% голосов. Последовавшие за этим несанкционированные протесты оппозиции на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками, и для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
https://ria.ru/20210809/ryanair-1745042576.html
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в мире, александр лукашенко, кгб белоруссии, протесты
14:22 09.08.2021
 
Лукашенко высказался о помиловании осужденных из-за протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление в отношении осужденных из-за протестов

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с Президентом"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос помилования осужденных из-за протестов стоит не только за ним, но и за силовиками и сторонниками власти, против которых они применили насилие.
"Все говорят, давай посмотрим, выпустим кого-то. Я, говорю, не кровожадный. Все на основании закона, я могу помиловать, да…Вопрос здесь сейчас не только во мне. Вопрос сейчас уже в силовиках, которых они били, ломали и автомобилями заезжали. Я не могу переступить через этих ребят, которые сейчас (стали – ред.) инвалидами. Вопрос в (журналисте Григории) Азаренке, которых… эти хотели убить", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник.
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Вместе с тем Лукашенко пообещал рассмотреть вопрос о помиловании ряда оппозиционеров, которые были задержаны в ходе акций протеста.
"Я обещал, что я рассмотрю, я рассмотрю эти вопросы… Будем смотреть за каждым человеком. Это судьбы людей, я понимаю", - добавил он.
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Победа на выборах 2020 года для Лукашенко стала шестой подряд, по данным ЦИК, он набрал более 80% голосов. Последовавшие за этим несанкционированные протесты оппозиции на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками, и для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
 
В миреАлександр ЛукашенкоКГБ БелоруссииПротесты
 
 
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