https://ria.ru/20210809/protesty-1745016688.html

Лукашенко назвал причину длительных протестов после президентских выборов

Лукашенко назвал причину длительных протестов после президентских выборов - РИА Новости, 09.08.2021

Лукашенко назвал причину длительных протестов после президентских выборов

Причина длительных протестов в Белоруссии после выборов президента в 2020 году заключается в масштабной подготовке к ним, а также в "обезумевших" из-за пандемии РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T11:59

2021-08-09T11:59

2021-08-09T11:59

протесты в белоруссии

в мире

белоруссия

александр лукашенко

кгб белоруссии

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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Причина длительных протестов в Белоруссии после выборов президента в 2020 году заключается в масштабной подготовке к ним, а также в "обезумевших" из-за пандемии коронавируса людях и СМИ, которые "запугивали людей", заявил в понедельник белорусский лидер Александр Лукашенко."Все-таки что было новое (в протестах в 2020 году – ред.): тогда (в 90-е годы – ред.) эти протесты вспыхивали и в течение суток-двое гасли. Не мы их ликвидировали – (хотя) мы, конечно, противодействовали, нам нужен был порядок в Минске. Сейчас это было более длительно, потому что была длительная подготовка и была единственная основа для этих протестов – обезумевшие люди во всем мире (из-за пандемии - ред.), СМИ подыгрывали этому, запугивали людей", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.Как отметил глава государства, Белоруссия в борьбе с коронавирусом пошла своим путем."И, естественно, и в Беларуси немало людей, я даже рискну сказать, большинство поначалу думали: "Да что он творит, этот президент? Мир это делает, а мы - это". Но я стоял твердо и требовал этого от других (в борьбе с пандемией – ред.)", - добавил белорусский лидер.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. На первоначальном этапе в Минске и регионах протесты были сопряжены с массовыми беспорядками. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".

https://radiosputnik.ria.ru/20210807/tikhanovskaya-1744874259.html

https://ria.ru/20210730/konstitutsiya-1743639518.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии