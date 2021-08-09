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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210809/protest-1745098056.html
В Лондоне противники "санитарных паспортов" штурмуют штаб-квартиру Би-би-си
В Лондоне противники "санитарных паспортов" штурмуют штаб-квартиру Би-би-си - РИА Новости, 09.08.2021
В Лондоне противники "санитарных паспортов" штурмуют штаб-квартиру Би-би-си
Противники "санитарных паспортов" и вакцинации детей от COVID-19 пытаются прорваться в штаб-квартиру Би-би-си в Лондоне, сообщают местные издания. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T18:38
2021-08-09T19:05
распространение коронавируса
в мире
лондон
великобритания
би-би-си
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Противники "санитарных паспортов" и вакцинации детей от COVID-19 пытаются прорваться в штаб-квартиру Би-би-си в Лондоне, сообщают местные издания.На ролике, размещенном на сайте газеты Mirror, видно, как полицейские с трудом сдерживают напор толпы перед входом в здание в лондонском районе Уайт-Сити.Представитель правоохранителей сообщил изданию, что пока никто из участников беспорядков не был арестован.Газета отмечает, что штаб-квартира Би-би-си была расположена в Уайт-Сити до 2013 года. Сейчас это здание занимает BBC Studioworks - коммерческий филиал британского национального вещателя.Как сообщает газета Independent, собравшиеся скандируют: "Вам должно быть стыдно". Один из участников акции произнес речь, в которой обвинил вещателя в отсутствии правдивой информации относительно вакцин.
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в мире, лондон, великобритания, би-би-си, коронавирус covid-19
18:38 09.08.2021 (обновлено: 19:05 09.08.2021)
 
В Лондоне противники "санитарных паспортов" штурмуют штаб-квартиру Би-би-си

В Лондоне противники "санитарных паспортов" и вакцинации детей штурмуют штаб-квартиру Би-би-си

© AP Photo / Frank AugsteinПолицейский в Лондоне
Полицейский в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© AP Photo / Frank Augstein
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Противники "санитарных паспортов" и вакцинации детей от COVID-19 пытаются прорваться в штаб-квартиру Би-би-си в Лондоне, сообщают местные издания.
На ролике, размещенном на сайте газеты Mirror, видно, как полицейские с трудом сдерживают напор толпы перед входом в здание в лондонском районе Уайт-Сити.
Представитель правоохранителей сообщил изданию, что пока никто из участников беспорядков не был арестован.
Газета отмечает, что штаб-квартира Би-би-си была расположена в Уайт-Сити до 2013 года. Сейчас это здание занимает BBC Studioworks - коммерческий филиал британского национального вещателя.
Как сообщает газета Independent, собравшиеся скандируют: "Вам должно быть стыдно". Один из участников акции произнес речь, в которой обвинил вещателя в отсутствии правдивой информации относительно вакцин.
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25 июля, 01:26Распространение коронавируса
На акциях протеста против вакцинации в Лондоне задержали шесть человек
 
Распространение коронавирусаВ миреЛондонВеликобританияБи-би-сиКоронавирус COVID-19
 
 
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