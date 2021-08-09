https://ria.ru/20210809/protest-1745098056.html

В Лондоне противники "санитарных паспортов" штурмуют штаб-квартиру Би-би-си

В Лондоне противники "санитарных паспортов" штурмуют штаб-квартиру Би-би-си - РИА Новости, 09.08.2021

В Лондоне противники "санитарных паспортов" штурмуют штаб-квартиру Би-би-си

Противники "санитарных паспортов" и вакцинации детей от COVID-19 пытаются прорваться в штаб-квартиру Би-би-си в Лондоне, сообщают местные издания. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T18:38

2021-08-09T18:38

2021-08-09T19:05

распространение коронавируса

в мире

лондон

великобритания

би-би-си

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150484/39/1504843932_0:123:2351:1445_1920x0_80_0_0_db0397db3ffd192a7f185d88a058db5f.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Противники "санитарных паспортов" и вакцинации детей от COVID-19 пытаются прорваться в штаб-квартиру Би-би-си в Лондоне, сообщают местные издания.На ролике, размещенном на сайте газеты Mirror, видно, как полицейские с трудом сдерживают напор толпы перед входом в здание в лондонском районе Уайт-Сити.Представитель правоохранителей сообщил изданию, что пока никто из участников беспорядков не был арестован.Газета отмечает, что штаб-квартира Би-би-си была расположена в Уайт-Сити до 2013 года. Сейчас это здание занимает BBC Studioworks - коммерческий филиал британского национального вещателя.Как сообщает газета Independent, собравшиеся скандируют: "Вам должно быть стыдно". Один из участников акции произнес речь, в которой обвинил вещателя в отсутствии правдивой информации относительно вакцин.

https://ria.ru/20210725/protest-1742742048.html

лондон

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, лондон, великобритания, би-би-си, коронавирус covid-19