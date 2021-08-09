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На протесте после смерти задержанного в Польше произошли стычки с полицией
На протесте после смерти задержанного в Польше произошли стычки с полицией - РИА Новости, 09.08.2021
На протесте после смерти задержанного в Польше произошли стычки с полицией
Демонстранты во время протеста у комендатуры полиции в польском Люблине после смерти задержанного мужчины применяли против правоохранителей коктейли Молотова,... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T00:54
2021-08-09T00:54
в мире
польша
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ВАРШАВА, 9 авг – РИА Новости. Демонстранты во время протеста у комендатуры полиции в польском Люблине после смерти задержанного мужчины применяли против правоохранителей коктейли Молотова, полицейские в ответ использовали водометы и слезоточивый газ, сообщает радиостанция RMF FM.Ситуация в Люблине накалилась после того, как в пятницу местные полицейские задержали агрессивно настроенного мужчину. Видео задержания попало в интернет. На нем видно, как четверо сотрудников полиции пытаются нейтрализовать мужчину и посадить его в полицейскую машину. Тот пытается вырваться, кричит и зовет на помощь. В какой-то момент он теряет сознание.По данным полиции, несколько офицеров в пятницу рано утром направились на задержание агрессивного мужчины, который бросал камни в окна зданий. На экстренный номер позвонила мать мужчины, сообщив полиции, что ее сын злоупотребляет наркотиками. Полицейские пояснили, что после задержания мужчина был передан сотрудникам скорой помощи.Как сообщила на следующий день полиция, мужчина скончался через два часа после того, как его доставили в больницу. В свою очередь депутат парламента Петр Борис на основании полученной им информации утверждает, что задержанный скончался еще в машине скорой помощи.В воскресенье вечером возле комендатуры полиции в Люблине собралось около 200 человек, которые протестовали против произошедшего. Манифестанты принесли свечи, которые зажгли перед зданием комендатуры, и обвинили полицейских в убийстве.Протестующие также бросали яйца и камни в фасад здания комендатуры. В какой-то момент около 30 человек начали штурмовать вход в здание. Полицейские применили против них слезоточивый газ. В ответ манифестанты начали бросать в сторону полицейских и здания бутылки с горючей смесью.Был поврежден вход в здание полицейского участка, разбиты стекла в окнах и дверях. Протестующие также подожгли мусорные баки. Полиция применила водометы, сообщает RMF FM.Лица, задержанные полицией, будут нести ответственность за правонарушения или преступления - речь идет среди прочего о незаконном собрании, уничтожении имущества или нарушении телесной неприкосновенности сотрудников полиции.
https://ria.ru/20210805/migranty-1744567774.html
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в мире, польша
00:54 09.08.2021
 
На протесте после смерти задержанного в Польше произошли стычки с полицией

Протест после смерти задержанного мужчины в Польше привел к столкновениям с полицией

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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ВАРШАВА, 9 авг – РИА Новости. Демонстранты во время протеста у комендатуры полиции в польском Люблине после смерти задержанного мужчины применяли против правоохранителей коктейли Молотова, полицейские в ответ использовали водометы и слезоточивый газ, сообщает радиостанция RMF FM.
"Несколько сотен человек протестовали в воскресенье перед комендатурой полиции в Люблине в связи со смертью молодого человека, последовавшей за задержанием полиции в пятницу. В сторону здания полетели яйца и камни, а также коктейли Молотова. Полиция применила слезоточивый газ и водометы. 40 человек были задержаны", - говорится в сообщении.
Ситуация в Люблине накалилась после того, как в пятницу местные полицейские задержали агрессивно настроенного мужчину. Видео задержания попало в интернет. На нем видно, как четверо сотрудников полиции пытаются нейтрализовать мужчину и посадить его в полицейскую машину. Тот пытается вырваться, кричит и зовет на помощь. В какой-то момент он теряет сознание.
По данным полиции, несколько офицеров в пятницу рано утром направились на задержание агрессивного мужчины, который бросал камни в окна зданий. На экстренный номер позвонила мать мужчины, сообщив полиции, что ее сын злоупотребляет наркотиками. Полицейские пояснили, что после задержания мужчина был передан сотрудникам скорой помощи.
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Как сообщила на следующий день полиция, мужчина скончался через два часа после того, как его доставили в больницу. В свою очередь депутат парламента Петр Борис на основании полученной им информации утверждает, что задержанный скончался еще в машине скорой помощи.
В воскресенье вечером возле комендатуры полиции в Люблине собралось около 200 человек, которые протестовали против произошедшего. Манифестанты принесли свечи, которые зажгли перед зданием комендатуры, и обвинили полицейских в убийстве.
Протестующие также бросали яйца и камни в фасад здания комендатуры. В какой-то момент около 30 человек начали штурмовать вход в здание. Полицейские применили против них слезоточивый газ. В ответ манифестанты начали бросать в сторону полицейских и здания бутылки с горючей смесью.
Был поврежден вход в здание полицейского участка, разбиты стекла в окнах и дверях. Протестующие также подожгли мусорные баки. Полиция применила водометы, сообщает RMF FM.
Лица, задержанные полицией, будут нести ответственность за правонарушения или преступления - речь идет среди прочего о незаконном собрании, уничтожении имущества или нарушении телесной неприкосновенности сотрудников полиции.
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