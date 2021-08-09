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Польша и Литва "заказали" Протасевича, заявил Лукашенко
Польша и Литва "заказали" Протасевича, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.08.2021
Польша и Литва "заказали" Протасевича, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Литва и Польша "заказали" Романа Протасевича - основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T12:50
2021-08-09T13:01
в мире
литва
белоруссия
польша
александр лукашенко
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Литва и Польша "заказали" Романа Протасевича - основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, и теперь Минск вынужден его защищать."Слушайте, я сегодня не рад, что он оказался в Беларуси. Мне было бы проще, чтобы он был в Польше или Литве. Потому что они его заказали… И мне надо его сейчас защищать, потому что не дай Бог случится с Протасевичем, как с Шишовым (с главой "Белорусского дома на Украине" Виталием Шишовым в Киеве – ред.), крыть нечем. Преступление на территории Беларуси. Убивал Лукашенко Протасевича бы, не убивал, он здесь. Я за него несу ответственность" - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ София Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.Пресс-служба СК Белоруссии 25 июня сообщила, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дают последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест.Белорусская оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
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в мире, литва, белоруссия, польша, александр лукашенко
12:50 09.08.2021 (обновлено: 13:01 09.08.2021)
 
Польша и Литва "заказали" Протасевича, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко: Польша и Литва "заказали" Протасевича, пришлось его защищать

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с Президентом"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Литва и Польша "заказали" Романа Протасевича - основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, и теперь Минск вынужден его защищать.
"Слушайте, я сегодня не рад, что он оказался в Беларуси. Мне было бы проще, чтобы он был в Польше или Литве. Потому что они его заказали… И мне надо его сейчас защищать, потому что не дай Бог случится с Протасевичем, как с Шишовым (с главой "Белорусского дома на Украине" Виталием Шишовым в Киеве – ред.), крыть нечем. Преступление на территории Беларуси. Убивал Лукашенко Протасевича бы, не убивал, он здесь. Я за него несу ответственность" - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ София Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Пресс-служба СК Белоруссии 25 июня сообщила, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дают последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест.
Белорусская оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 23:50В мире
"Вызывает уважение". Протасевич высказался о Лукашенко
 
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