https://ria.ru/20210809/protasevich-1745027469.html

Польша и Литва "заказали" Протасевича, заявил Лукашенко

Польша и Литва "заказали" Протасевича, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.08.2021

Польша и Литва "заказали" Протасевича, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Литва и Польша "заказали" Романа Протасевича - основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T12:50

2021-08-09T12:50

2021-08-09T13:01

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александр лукашенко

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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Литва и Польша "заказали" Романа Протасевича - основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, и теперь Минск вынужден его защищать."Слушайте, я сегодня не рад, что он оказался в Беларуси. Мне было бы проще, чтобы он был в Польше или Литве. Потому что они его заказали… И мне надо его сейчас защищать, потому что не дай Бог случится с Протасевичем, как с Шишовым (с главой "Белорусского дома на Украине" Виталием Шишовым в Киеве – ред.), крыть нечем. Преступление на территории Беларуси. Убивал Лукашенко Протасевича бы, не убивал, он здесь. Я за него несу ответственность" - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ София Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.Пресс-служба СК Белоруссии 25 июня сообщила, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дают последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест.Белорусская оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.

https://radiosputnik.ria.ru/20210808/protasevich-1744974272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, белоруссия, польша, александр лукашенко