https://ria.ru/20210809/priyut-1745038840.html

В Петербурге убили руководителя приюта, сообщил источник

В Петербурге убили руководителя приюта, сообщил источник - РИА Новости, 09.08.2021

В Петербурге убили руководителя приюта, сообщил источник

Руководителя приюта для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, убили в Петербурге, подозреваемая задержана, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T13:38

2021-08-09T13:38

2021-08-09T15:44

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Руководителя приюта для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, убили в Петербурге, подозреваемая задержана, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."В воскресенье была задержана женщина, которая подозревается в убийстве руководителя приюта для людей, попавших в трудную ситуацию, в Кировском районе", - сказал собеседник агентства.По его словам, убийство произошло в квартире на улице Зины Портновой, где был организован приют. По предварительным данным, одна из жительниц приюта в состоянии алкогольного опьянения напала сначала на свою соседку, а потом на пришедшего на помощь мужчину – он скончался на месте от ножевых ранений.Пострадавшая была госпитализирована в удовлетворительном состоянии.По словам источника, инцидент произошел в центре оказания помощи людям "Забота".Как сообщается на сайте организации, "Забота" предоставляет жилье для проживания, трехразовое питание, оказывает содействие в восстановлении утерянных документов, помощь в трудоустройстве.

https://ria.ru/20210806/ograblenie-1744665955.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург