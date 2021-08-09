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В Петербурге убили руководителя приюта, сообщил источник
В Петербурге убили руководителя приюта, сообщил источник - РИА Новости, 09.08.2021
В Петербурге убили руководителя приюта, сообщил источник
Руководителя приюта для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, убили в Петербурге, подозреваемая задержана, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T13:38
2021-08-09T13:38
2021-08-09T15:44
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Руководителя приюта для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, убили в Петербурге, подозреваемая задержана, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."В воскресенье была задержана женщина, которая подозревается в убийстве руководителя приюта для людей, попавших в трудную ситуацию, в Кировском районе", - сказал собеседник агентства.По его словам, убийство произошло в квартире на улице Зины Портновой, где был организован приют. По предварительным данным, одна из жительниц приюта в состоянии алкогольного опьянения напала сначала на свою соседку, а потом на пришедшего на помощь мужчину – он скончался на месте от ножевых ранений.Пострадавшая была госпитализирована в удовлетворительном состоянии.По словам источника, инцидент произошел в центре оказания помощи людям "Забота".Как сообщается на сайте организации, "Забота" предоставляет жилье для проживания, трехразовое питание, оказывает содействие в восстановлении утерянных документов, помощь в трудоустройстве.
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происшествия, санкт-петербург
13:38 09.08.2021 (обновлено: 15:44 09.08.2021)
В Петербурге убили руководителя приюта, сообщил источник
Источник: в Петербурге убили руководителя приюта, подозреваемая задержана
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости.
Руководителя приюта для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, убили в Петербурге
, подозреваемая задержана, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"В воскресенье была задержана женщина, которая подозревается в убийстве руководителя приюта для людей, попавших в трудную ситуацию, в Кировском районе", - сказал собеседник агентства.
По его словам, убийство произошло в квартире на улице Зины Портновой, где был организован приют. По предварительным данным, одна из жительниц приюта в состоянии алкогольного опьянения напала сначала на свою соседку, а потом на пришедшего на помощь мужчину – он скончался на месте от ножевых ранений.
Пострадавшая была госпитализирована в удовлетворительном состоянии.
По словам источника, инцидент произошел в центре оказания помощи людям "Забота".
Как сообщается на сайте
организации, "Забота" предоставляет жилье для проживания, трехразовое питание, оказывает содействие в восстановлении утерянных документов, помощь в трудоустройстве.