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Лукашенко ответил на вопрос о преемнике
Лукашенко ответил на вопрос о преемнике - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко ответил на вопрос о преемнике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал самым сложным вопрос о своем преемнике, но признался, что думает об этом. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:01
2021-08-09T14:20
в мире
белоруссия
александр лукашенко
леонид кучма
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал самым сложным вопрос о своем преемнике, но признался, что думает об этом."Самый сложный вопрос (о преемнике – ред.). Почему сложный? Я мог бы ответить, как когда-то мой хороший друг и старший брат Владимир Владимирович Путин: кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом. Это действительно так. За кого народ проголосует. Какую я позицию при этом буду занимать – я не определился. Честное слово. Я думаю об этом, это естественно. Это же не вечная должность. Я человек. …Я просто хочу иногда спокойно пожить, но потом начинаю углубляться в эти размышления и думаю, что спокойной жизни у меня уже не будет до смерти. Потому что такая работа, и так она по мне прошлась", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.При этом Лукашенко рассказал, что всегда завидовал украинскому политику Леониду Кучме. "Встречаюсь, говорю: "Леонид, ну как ты себя чувствуешь?" - "Прекрасно". Я вижу, что он прекрасно себя чувствует. Я начинаю это обдумывать, думаю: нет я так не смогу", - признался белорусский лидер.Он отметил, что "врос" в свою страну, а она – в него. "И я не понимаю, как можно жить и вообще на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом. Я это пока не представляю", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745044840.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, леонид кучма
14:01 09.08.2021 (обновлено: 14:20 09.08.2021)
 
Лукашенко ответил на вопрос о преемнике

Президент Белоруссии Лукашенко назвал вопрос о преемнике самым сложным

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал самым сложным вопрос о своем преемнике, но признался, что думает об этом.
"Самый сложный вопрос (о преемнике – ред.). Почему сложный? Я мог бы ответить, как когда-то мой хороший друг и старший брат Владимир Владимирович Путин: кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом. Это действительно так. За кого народ проголосует. Какую я позицию при этом буду занимать – я не определился. Честное слово. Я думаю об этом, это естественно. Это же не вечная должность. Я человек. …Я просто хочу иногда спокойно пожить, но потом начинаю углубляться в эти размышления и думаю, что спокойной жизни у меня уже не будет до смерти. Потому что такая работа, и так она по мне прошлась", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.
При этом Лукашенко рассказал, что всегда завидовал украинскому политику Леониду Кучме. "Встречаюсь, говорю: "Леонид, ну как ты себя чувствуешь?" - "Прекрасно". Я вижу, что он прекрасно себя чувствует. Я начинаю это обдумывать, думаю: нет я так не смогу", - признался белорусский лидер.
Он отметил, что "врос" в свою страну, а она – в него. "И я не понимаю, как можно жить и вообще на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом. Я это пока не представляю", - добавил глава государства.
Не надо гадать — Лукашенко ответил на вопрос, когда уйдет с поста президента - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоЛеонид Кучма
 
 
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