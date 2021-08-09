https://ria.ru/20210809/premmnik-1745043550.html

Лукашенко ответил на вопрос о преемнике

Лукашенко ответил на вопрос о преемнике - РИА Новости, 09.08.2021

Лукашенко ответил на вопрос о преемнике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал самым сложным вопрос о своем преемнике, но признался, что думает об этом. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T14:01

2021-08-09T14:01

2021-08-09T14:20

в мире

белоруссия

александр лукашенко

леонид кучма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741078624_0:0:2894:1628_1920x0_80_0_0_a6a26d09a14a2202a31d156572f1cd07.jpg

МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал самым сложным вопрос о своем преемнике, но признался, что думает об этом."Самый сложный вопрос (о преемнике – ред.). Почему сложный? Я мог бы ответить, как когда-то мой хороший друг и старший брат Владимир Владимирович Путин: кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом. Это действительно так. За кого народ проголосует. Какую я позицию при этом буду занимать – я не определился. Честное слово. Я думаю об этом, это естественно. Это же не вечная должность. Я человек. …Я просто хочу иногда спокойно пожить, но потом начинаю углубляться в эти размышления и думаю, что спокойной жизни у меня уже не будет до смерти. Потому что такая работа, и так она по мне прошлась", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.При этом Лукашенко рассказал, что всегда завидовал украинскому политику Леониду Кучме. "Встречаюсь, говорю: "Леонид, ну как ты себя чувствуешь?" - "Прекрасно". Я вижу, что он прекрасно себя чувствует. Я начинаю это обдумывать, думаю: нет я так не смогу", - признался белорусский лидер.Он отметил, что "врос" в свою страну, а она – в него. "И я не понимаю, как можно жить и вообще на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом. Я это пока не представляю", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745044840.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, александр лукашенко, леонид кучма