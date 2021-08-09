14:01 09.08.2021 (обновлено: 14:20 09.08.2021)
Лукашенко ответил на вопрос о преемнике
Президент Белоруссии Лукашенко назвал вопрос о преемнике самым сложным
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал самым сложным вопрос о своем преемнике, но признался, что думает об этом.
"Самый сложный вопрос (о преемнике – ред.). Почему сложный? Я мог бы ответить, как когда-то мой хороший друг и старший брат Владимир Владимирович Путин: кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом. Это действительно так. За кого народ проголосует. Какую я позицию при этом буду занимать – я не определился. Честное слово. Я думаю об этом, это естественно. Это же не вечная должность. Я человек. …Я просто хочу иногда спокойно пожить, но потом начинаю углубляться в эти размышления и думаю, что спокойной жизни у меня уже не будет до смерти. Потому что такая работа, и так она по мне прошлась", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.
При этом Лукашенко рассказал, что всегда завидовал украинскому политику Леониду Кучме. "Встречаюсь, говорю: "Леонид, ну как ты себя чувствуешь?" - "Прекрасно". Я вижу, что он прекрасно себя чувствует. Я начинаю это обдумывать, думаю: нет я так не смогу", - признался белорусский лидер.
Он отметил, что "врос" в свою страну, а она – в него. "И я не понимаю, как можно жить и вообще на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом. Я это пока не представляю", - добавил глава государства.