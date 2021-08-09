https://ria.ru/20210809/pozner-1744979079.html

Познер оценил выступление сборной России на Олимпиаде

Познер оценил выступление сборной России на Олимпиаде - РИА Новости, 09.08.2021

Познер оценил выступление сборной России на Олимпиаде

Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал итоговые результаты российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Слова публициста приводит... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T02:59

2021-08-09T02:59

2021-08-09T05:14

спорт

олимпийские игры

владимир познер

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал итоговые результаты российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Слова публициста приводит "Матч ТВ"."Мы (Россия – Прим. ред.) выступили примерно так, как могли. Можно быть удовлетворенными этими результатами", - заявил Познер.Не остался без внимания журналиста и скандал с судейством в художественной гимнастике. Познер выразил мнение, что в этом виде спорта играет важную роль субъективизм, могут иметь место влияние симпатий и антипатий. При этом он не исключил, что может быть замешана и политическая составляющая.Познер также заявил, что Россия "заслужила" наказание за то, что спортсмены якобы применял допинг. Телеведущий надеется, что страна "усвоила урок".Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. Он жил в Соединенных Штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в РоссиюМедальный зачетСборная России завоевала 71 награду на летних Олимпийских играх в Токио и заняла пятое место в медальном зачете.Российскую сборную кроме США и Китая опередили Япония и Великобритания. Японцы в сумме взяли 58 медалей, британцы — 65, однако за счет большего количества золотых (27 у Японии и 22 у Британии) им удалось обойти команду России.Российская сборная была допущена к играм частично. В полном составе были отстранены российские легкоатлеты, поскольку IAAF дисквалифицировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики из-за допингового скандала. Индивидуальное разрешение выступить в Рио-де-Жанейро получила только прыгунья в длину Дарья Клишина.Художественная гимнастикаСборная России по художественной гимнастике в воскресенье завоевала серебро Олимпиады-2020 в групповом многоборье, днем ранее россиянка Дина Аверина стала серебряной медалисткой в личном многоборье, уступив израильтянке Линой Ашрам, получившей 107,800 балла, несмотря на то, что во время заключительного выступления она уронила ленту.Впервые с 1996 года Россия осталась без олимпийского золота в художественной гимнастике.Олимпийский комитет направил руководству Международной федерации гимнастики (FIG) запрос по поводу судейства.Допинговый скандалВ декабре 2019 года исполком WADA признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. РУСАДА с этим решением не согласилось.Спортивный арбитражный суд 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством, в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом до 16 декабря 2022 года.Тем не менее на Олимпиаде в Токио атлетам разрешили использовать цвета российского флага на форме.

https://ria.ru/20210723/sport-1742191600.html

https://rsport.ria.ru/20210808/olimpiada-1744960889.html

https://ria.ru/20210806/sport-1744775146.html

https://rsport.ria.ru/20210806/putin-1744773674.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, олимпийские игры, владимир познер, россия