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Познер оценил выступление сборной России на Олимпиаде
Познер оценил выступление сборной России на Олимпиаде - РИА Новости, 09.08.2021
Познер оценил выступление сборной России на Олимпиаде
Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал итоговые результаты российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Слова публициста приводит... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T02:59
2021-08-09T05:14
спорт
олимпийские игры
владимир познер
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал итоговые результаты российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Слова публициста приводит "Матч ТВ"."Мы (Россия – Прим. ред.) выступили примерно так, как могли. Можно быть удовлетворенными этими результатами", - заявил Познер.Не остался без внимания журналиста и скандал с судейством в художественной гимнастике. Познер выразил мнение, что в этом виде спорта играет важную роль субъективизм, могут иметь место влияние симпатий и антипатий. При этом он не исключил, что может быть замешана и политическая составляющая.Познер также заявил, что Россия "заслужила" наказание за то, что спортсмены якобы применял допинг. Телеведущий надеется, что страна "усвоила урок".Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. Он жил в Соединенных Штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в РоссиюМедальный зачетСборная России завоевала 71 награду на летних Олимпийских играх в Токио и заняла пятое место в медальном зачете.Российскую сборную кроме США и Китая опередили Япония и Великобритания. Японцы в сумме взяли 58 медалей, британцы — 65, однако за счет большего количества золотых (27 у Японии и 22 у Британии) им удалось обойти команду России.Российская сборная была допущена к играм частично. В полном составе были отстранены российские легкоатлеты, поскольку IAAF дисквалифицировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики из-за допингового скандала. Индивидуальное разрешение выступить в Рио-де-Жанейро получила только прыгунья в длину Дарья Клишина.Художественная гимнастикаСборная России по художественной гимнастике в воскресенье завоевала серебро Олимпиады-2020 в групповом многоборье, днем ранее россиянка Дина Аверина стала серебряной медалисткой в личном многоборье, уступив израильтянке Линой Ашрам, получившей 107,800 балла, несмотря на то, что во время заключительного выступления она уронила ленту.Впервые с 1996 года Россия осталась без олимпийского золота в художественной гимнастике.Олимпийский комитет направил руководству Международной федерации гимнастики (FIG) запрос по поводу судейства.Допинговый скандалВ декабре 2019 года исполком WADA признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. РУСАДА с этим решением не согласилось.Спортивный арбитражный суд 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством, в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом до 16 декабря 2022 года.Тем не менее на Олимпиаде в Токио атлетам разрешили использовать цвета российского флага на форме.
https://ria.ru/20210723/sport-1742191600.html
https://rsport.ria.ru/20210808/olimpiada-1744960889.html
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спорт, олимпийские игры, владимир познер, россия
02:59 09.08.2021 (обновлено: 05:14 09.08.2021)
 
Познер оценил выступление сборной России на Олимпиаде

Журналист Познер: Россия "заслужила" наказание на Олимпиаде за применение допинга

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкжурналист и телеведущий Владимир Познер
журналист и телеведущий Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал итоговые результаты российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Слова публициста приводит "Матч ТВ".
"Мы (Россия – Прим. ред.) выступили примерно так, как могли. Можно быть удовлетворенными этими результатами", - заявил Познер.
Не остался без внимания журналиста и скандал с судейством в художественной гимнастике. Познер выразил мнение, что в этом виде спорта играет важную роль субъективизм, могут иметь место влияние симпатий и антипатий. При этом он не исключил, что может быть замешана и политическая составляющая.
Познер также заявил, что Россия "заслужила" наказание за то, что спортсмены якобы применял допинг. Телеведущий надеется, что страна "усвоила урок".
Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. Он жил в Соединенных Штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию
Женщина идет мимо олимпийских колец в Токио - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 02:16
История летних Олимпийских игр

Медальный зачет

Сборная России завоевала 71 награду на летних Олимпийских играх в Токио и заняла пятое место в медальном зачете.
Российскую сборную кроме США и Китая опередили Япония и Великобритания. Японцы в сумме взяли 58 медалей, британцы — 65, однако за счет большего количества золотых (27 у Японии и 22 у Британии) им удалось обойти команду России.
Российская сборная была допущена к играм частично. В полном составе были отстранены российские легкоатлеты, поскольку IAAF дисквалифицировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики из-за допингового скандала. Индивидуальное разрешение выступить в Рио-де-Жанейро получила только прыгунья в длину Дарья Клишина.
Мария Ласицкене - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
Вчера, 21:25Олимпиада 2020
Истории и драмы: как российские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио

Художественная гимнастика

Сборная России по художественной гимнастике в воскресенье завоевала серебро Олимпиады-2020 в групповом многоборье, днем ранее россиянка Дина Аверина стала серебряной медалисткой в личном многоборье, уступив израильтянке Линой Ашрам, получившей 107,800 балла, несмотря на то, что во время заключительного выступления она уронила ленту.
Впервые с 1996 года Россия осталась без олимпийского золота в художественной гимнастике.
Олимпийский комитет направил руководству Международной федерации гимнастики (FIG) запрос по поводу судейства.
Президент РФ Владимир Путин на традиционной встрече с членами олимпийской сборной России перед в преддверии ее проводов для участия в XXXII летних Олимпийских играх в Токио - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 21:36
Путин назвал попытки политизировать спорт ничтожными и бессмысленными

Допинговый скандал

В декабре 2019 года исполком WADA признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. РУСАДА с этим решением не согласилось.
Спортивный арбитражный суд 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством, в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом до 16 декабря 2022 года.
Тем не менее на Олимпиаде в Токио атлетам разрешили использовать цвета российского флага на форме.
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 21:22
Путин ответил на вопрос о проведении крупных спортмероприятий в России
 
СпортОлимпийские игрыВладимир ПознерРоссия
 
 
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