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В Турции все лесные пожары взяли под контроль, кроме двух в провинции Мугла
В Турции все лесные пожары взяли под контроль, кроме двух в провинции Мугла - РИА Новости, 09.08.2021
В Турции все лесные пожары взяли под контроль, кроме двух в провинции Мугла
Все лесные пожары в Турции, кроме двух в провинции Мугла, потушены или взяты под контроль, заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T13:11
2021-08-09T13:11
в мире
турция
мугла (провинция)
лесные пожары в турции
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АНКАРА, 9 авг – РИА Новости. Все лесные пожары в Турции, кроме двух в провинции Мугла, потушены или взяты под контроль, заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли в понедельник."Все лесные пожары в нашей стране под контролем, за исключением пожаров в Миласе ​​и Кёйджегизе (провинции Мугла), продолжается работа по их тушению", - написал Пакдемирли в Twitter.Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил в воскресенье, что за последние 12 дней были взяты под контроль или потушены 234 пожара в 47 провинциях, тушение пяти лесных пожаров на юге страны продолжается.Как сообщил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.
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60
в мире, турция, мугла (провинция), лесные пожары в турции
13:11 09.08.2021
 
В Турции все лесные пожары взяли под контроль, кроме двух в провинции Мугла

Министр лесного хозяйства Турции Пакдемирли: все пожары, кроме двух в Мугле, взяли под контроль

© Sputnik / Туран Салджи / Перейти в фотобанкЛесной пожар неподалеку от ТЭЦ Йеникей в районе Бодрума
Лесной пожар неподалеку от ТЭЦ Йеникей в районе Бодрума - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Sputnik / Туран Салджи
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АНКАРА, 9 авг – РИА Новости. Все лесные пожары в Турции, кроме двух в провинции Мугла, потушены или взяты под контроль, заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли в понедельник.
"Все лесные пожары в нашей стране под контролем, за исключением пожаров в Миласе ​​и Кёйджегизе (провинции Мугла), продолжается работа по их тушению", - написал Пакдемирли в Twitter.
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил в воскресенье, что за последние 12 дней были взяты под контроль или потушены 234 пожара в 47 провинциях, тушение пяти лесных пожаров на юге страны продолжается.
Как сообщил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.
"Какой-то фильм ужасов": лесной пожар в Анталье
© AP Photo / IHA / Arif Kaplan

Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.

Лесной пожар в Анталье, Турция
1 из 11

Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.

© AP Photo / IHA / Arif Kaplan
© REUTERS / Kaan Soyturk

"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.

Лесной пожар в Анталье, Турция
2 из 11

"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© REUTERS / Kaan Soyturk

Жертвами пожара стали три человека, еще 58 находятся на лечении.

Последствия пожара в Манавгате, Турция
3 из 11

Жертвами пожара стали три человека, еще 58 находятся на лечении.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK

Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.

Дым от лесного пожара в Манавгате, Анталья, Турция
4 из 11

Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
© REUTERS / Kaan Soyturk

Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.

Лесной пожар в Анталье, Турция
5 из 11

Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© AP Photo / IHA/Arif Kaplan

В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.

Лесной пожар в Анталье, Турция
6 из 11

В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
© REUTERS / Kaan Soyturk

К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.

Мужчина возле сгоревшего дома в результате лесного пожара в Анталье, Турция
7 из 11

К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© AP Photo / IHA/Arif Kaplan

В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.

Лесной пожар в Анталье, Турция
8 из 11

В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK

Жителей 18 жилых кварталов и деревень эвакуировали.

Дым от лесного пожара в Манавгате, Анталья, Турция
9 из 11

Жителей 18 жилых кварталов и деревень эвакуировали.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
© REUTERS / Kaan Soyturk

Турецкие пожарные работают на тушении в Анталье.

Турецкие пожарные во время ликвидации последствий лесного пожара в Анталье
10 из 11

Турецкие пожарные работают на тушении в Анталье.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© REUTERS / Kaan Soyturk

Сгоревший дом в Манавгате.

Сгоревший дом в результате лесного пожара в Анталье, Турция
11 из 11

Сгоревший дом в Манавгате.

© REUTERS / Kaan Soyturk
1 из 11

Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.

© AP Photo / IHA / Arif Kaplan
2 из 11

"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.

© REUTERS / Kaan Soyturk
3 из 11

Жертвами пожара стали три человека, еще 58 находятся на лечении.

© REUTERS / Kaan Soyturk
4 из 11

Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
5 из 11

Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
6 из 11

В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
7 из 11

К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
8 из 11

В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
9 из 11

Жителей 18 жилых кварталов и деревень эвакуировали.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
10 из 11

Турецкие пожарные работают на тушении в Анталье.

© REUTERS / Kaan Soyturk
11 из 11

Сгоревший дом в Манавгате.

© REUTERS / Kaan Soyturk
 
В миреТурцияМугла (провинция)Лесные пожары в Турции
 
 
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