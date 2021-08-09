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В Турции все лесные пожары взяли под контроль, кроме двух в провинции Мугла

В Турции все лесные пожары взяли под контроль, кроме двух в провинции Мугла - РИА Новости, 09.08.2021

В Турции все лесные пожары взяли под контроль, кроме двух в провинции Мугла

Все лесные пожары в Турции, кроме двух в провинции Мугла, потушены или взяты под контроль, заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T13:11

2021-08-09T13:11

2021-08-09T13:11

в мире

турция

мугла (провинция)

лесные пожары в турции

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АНКАРА, 9 авг – РИА Новости. Все лесные пожары в Турции, кроме двух в провинции Мугла, потушены или взяты под контроль, заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли в понедельник."Все лесные пожары в нашей стране под контролем, за исключением пожаров в Миласе ​​и Кёйджегизе (провинции Мугла), продолжается работа по их тушению", - написал Пакдемирли в Twitter.Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил в воскресенье, что за последние 12 дней были взяты под контроль или потушены 234 пожара в 47 провинциях, тушение пяти лесных пожаров на юге страны продолжается.Как сообщил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.

турция

мугла (провинция)

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2021

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в мире, турция, мугла (провинция), лесные пожары в турции