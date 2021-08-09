https://ria.ru/20210809/pozhar-1745031634.html

В Якутии ввели режим ЧС регионального характера

В Якутии ввели режим ЧС регионального характера - РИА Новости, 09.08.2021

В Якутии ввели режим ЧС регионального характера

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении режима ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T13:05

2021-08-09T13:05

2021-08-09T13:20

природные пожары в россии

происшествия

айсен николаев

чс

республика саха (якутия)

россия

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ЯКУТСК, 9 авг – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении режима ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики, сообщает оперативный штаб республики."Восьмого августа глава Якутии подписал указ о введении режима ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.Отмечается, что документ необходим для выделения из госбюджета республики финансирования на строительство новых домов для жителей Бясь-Кюеля, оставшихся без жилья, персональных выплат пострадавшим, а также для привлечения федеральных средств."Руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации назначен первый заместитель председателя правительства республики Саха (Якутия), заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Дмитрий Садовников", - говорится в сообщении.В субботу утром огонь от верхового пожара из-за порывистого ветра дошел до села Бясь-Кюель в Горном районе Якутии, сгорели свыше 30 жилых домов и восемь хозяйственных построек.

https://ria.ru/20210803/pozhar-1744191539.html

республика саха (якутия)

россия

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природные пожары в россии, происшествия, айсен николаев, чс, республика саха (якутия), россия