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Посол России назвал сроки завершения строительства "Северного потока — 2"
Посол России назвал сроки завершения строительства "Северного потока — 2" - РИА Новости, 09.08.2021
Посол России назвал сроки завершения строительства "Северного потока — 2"
До полного окончания строительства газопровода "Северный поток — 2" остаются считаные недели, об этом в интервью "Известиям" рассказал посол России в Германии... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T01:45
2021-08-09T06:12
экономика
сша
германия
владимир путин
евросоюз
сергей нечаев (дипломат)
северный поток — 2
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. До полного окончания строительства газопровода "Северный поток — 2" остаются считаные недели, об этом в интервью "Известиям" рассказал посол России в Германии Сергей Нечаев.Как отметил дипломат, работы по трубопроводу находятся на финальной стадии. "Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения "Северного потока — 2", - сказал он.При этом Нечаев добавил, что для России соглашение Вашингтона и Берлина никаких конкретных обязательств не несет."Северный поток — 2" — достроенный на 99 процентов трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство уже вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета. В июне оператор "Северного потока — 2" компания Nord Stream 2 AG объявила, что строительство морской части первой ветки газопровода технически завершилось, еще несколько месяцев займут пусконаладочные работы по заполнению трубопровода газом.Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться введения санкций против России, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу, и подчеркивая, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркнул, что "Северный поток — 2" — чисто экономический проект, его маршрут и короче, чем через страны Европы и Украину, и дешевле.
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экономика, сша, германия, владимир путин, евросоюз, сергей нечаев (дипломат), северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
01:45 09.08.2021 (обновлено: 06:12 09.08.2021)
 
Посол России назвал сроки завершения строительства "Северного потока — 2"

Посол России в ФРГ Нечаев: до полного завершения "Северного потока — 2" остаются считаные недели

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкГрузовое судно BREB BALTIYSK в немецком порту Мукран на острове Рюген
Грузовое судно BREB BALTIYSK в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. До полного окончания строительства газопровода "Северный поток — 2" остаются считаные недели, об этом в интервью "Известиям" рассказал посол России в Германии Сергей Нечаев.
Как отметил дипломат, работы по трубопроводу находятся на финальной стадии. "Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения "Северного потока — 2", - сказал он.
Порт Мукран - логистический центр Северного потока-2 - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 16:35
СМИ: Германия не откажется от "Северного потока — 2" в любом случае
При этом Нечаев добавил, что для России соглашение Вашингтона и Берлина никаких конкретных обязательств не несет.
"Северный поток — 2" — достроенный на 99 процентов трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство уже вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета. В июне оператор "Северного потока — 2" компания Nord Stream 2 AG объявила, что строительство морской части первой ветки газопровода технически завершилось, еще несколько месяцев займут пусконаладочные работы по заполнению трубопровода газом.
Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться введения санкций против России, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".
Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу, и подчеркивая, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркнул, что "Северный поток — 2" — чисто экономический проект, его маршрут и короче, чем через страны Европы и Украину, и дешевле.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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ЭкономикаСШАГерманияВладимир ПутинЕвросоюзСергей Нечаев (дипломат)Северный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
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