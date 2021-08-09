Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210809/posol-1745066463.html
Посла Молдавии в России отозвали с должности
Посла Молдавии в России отозвали с должности - РИА Новости, 09.08.2021
Посла Молдавии в России отозвали с должности
Посла Молдавии в России Владимира Головатюка отозвали с должности, заявила премьер республики Наталья Гаврилица. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T15:49
2021-08-09T17:00
молдавия
россия
в мире
кишинев
мид молдавии
владимир головатюк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743446434_0:117:2686:1628_1920x0_80_0_0_09d83eb499f61c23e1086841ac8ddc5f.jpg
КИШИНЕВ, 9 авг — РИА Новости. Посла Молдавии в России Владимира Головатюка отозвали с должности, заявила премьер республики Наталья Гаврилица.Об этом она сообщила на заседании правительства.Президент страны Майя Санду должна подписать соответствующий указ, добавил глава внешнеполитического ведомства Николай Попеску.Ранее в пресс-службе МИД Молдавии рассказали, что посла вызвали в Кишинев для консультаций и оценки деятельности дипмиссии, министерство подготовило проект об отзыве Головатюка.По данным местных СМИ, причиной отъезда дипломата стало то, что он оказался вовлечен в скандал сексуального характера.В прошлом Головатюк был депутатом от Партии социалистов, его назначили на должность посла в Москве в декабре прошлого года.
https://ria.ru/20210806/gavrilitsa-1744685322.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743446434_363:109:2601:1788_1920x0_80_0_0_93dacb1b6a7e8ae9f0cc952d6b9d52c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
молдавия, россия, в мире, кишинев, мид молдавии, владимир головатюк
15:49 09.08.2021 (обновлено: 17:00 09.08.2021)
 
Посла Молдавии в России отозвали с должности

Премьер Молдавии Гаврилица: посол республики в России Головатюк отозван с должности

© Sputnik / Miroslav RotariВладимир Головатюк
Владимир Головатюк - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 авг — РИА Новости. Посла Молдавии в России Владимира Головатюка отозвали с должности, заявила премьер республики Наталья Гаврилица.
Об этом она сообщила на заседании правительства.
Президент страны Майя Санду должна подписать соответствующий указ, добавил глава внешнеполитического ведомства Николай Попеску.
Ранее в пресс-службе МИД Молдавии рассказали, что посла вызвали в Кишинев для консультаций и оценки деятельности дипмиссии, министерство подготовило проект об отзыве Головатюка.
По данным местных СМИ, причиной отъезда дипломата стало то, что он оказался вовлечен в скандал сексуального характера.
В прошлом Головатюк был депутатом от Партии социалистов, его назначили на должность посла в Москве в декабре прошлого года.
Государственный деятель Молдавии Наталья Гаврилица
6 августа, 14:24
Парламент Молдавии утвердил новое правительство Гаврилицы
 
МолдавияРоссияВ миреКишиневМИД МолдавииВладимир Головатюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:24Программисты придумали, как ускорить доставку сердечников в больницы
07:20Источник: переговоры в Дохе по Афганистану начнутся во вторник
07:15Источник: НАСА назвало Роскосмосу причину проблем со Starliner
07:03NI рассказал о превосходстве Су-35С над американским F-22
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
03:11Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни
03:09Военная разведка Украины полностью переключилась на Россию, заявили в ЦАСТ
Лента новостейМолния