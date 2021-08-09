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Посла Молдавии в России отозвали с должности
Посла Молдавии в России отозвали с должности - РИА Новости, 09.08.2021
Посла Молдавии в России отозвали с должности
Посла Молдавии в России Владимира Головатюка отозвали с должности, заявила премьер республики Наталья Гаврилица. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T15:49
2021-08-09T15:49
2021-08-09T17:00
молдавия
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кишинев
мид молдавии
владимир головатюк
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КИШИНЕВ, 9 авг — РИА Новости. Посла Молдавии в России Владимира Головатюка отозвали с должности, заявила премьер республики Наталья Гаврилица.Об этом она сообщила на заседании правительства.Президент страны Майя Санду должна подписать соответствующий указ, добавил глава внешнеполитического ведомства Николай Попеску.Ранее в пресс-службе МИД Молдавии рассказали, что посла вызвали в Кишинев для консультаций и оценки деятельности дипмиссии, министерство подготовило проект об отзыве Головатюка.По данным местных СМИ, причиной отъезда дипломата стало то, что он оказался вовлечен в скандал сексуального характера.В прошлом Головатюк был депутатом от Партии социалистов, его назначили на должность посла в Москве в декабре прошлого года.
https://ria.ru/20210806/gavrilitsa-1744685322.html
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молдавия, россия, в мире, кишинев, мид молдавии, владимир головатюк
15:49 09.08.2021 (обновлено: 17:00 09.08.2021)
Посла Молдавии в России отозвали с должности
Премьер Молдавии Гаврилица: посол республики в России Головатюк отозван с должности