https://ria.ru/20210809/posol-1745066463.html

Посла Молдавии в России отозвали с должности

Посла Молдавии в России отозвали с должности - РИА Новости, 09.08.2021

Посла Молдавии в России отозвали с должности

Посла Молдавии в России Владимира Головатюка отозвали с должности, заявила премьер республики Наталья Гаврилица. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T15:49

2021-08-09T15:49

2021-08-09T17:00

молдавия

россия

в мире

кишинев

мид молдавии

владимир головатюк

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КИШИНЕВ, 9 авг — РИА Новости. Посла Молдавии в России Владимира Головатюка отозвали с должности, заявила премьер республики Наталья Гаврилица.Об этом она сообщила на заседании правительства.Президент страны Майя Санду должна подписать соответствующий указ, добавил глава внешнеполитического ведомства Николай Попеску.Ранее в пресс-службе МИД Молдавии рассказали, что посла вызвали в Кишинев для консультаций и оценки деятельности дипмиссии, министерство подготовило проект об отзыве Головатюка.По данным местных СМИ, причиной отъезда дипломата стало то, что он оказался вовлечен в скандал сексуального характера.В прошлом Головатюк был депутатом от Партии социалистов, его назначили на должность посла в Москве в декабре прошлого года.

https://ria.ru/20210806/gavrilitsa-1744685322.html

молдавия

россия

кишинев

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молдавия, россия, в мире, кишинев, мид молдавии, владимир головатюк