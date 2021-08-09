https://ria.ru/20210809/polsha-1745063618.html

Лукашенко призвал Польшу выстраивать нормальные отношения с Белоруссией

Лукашенко призвал Польшу выстраивать нормальные отношения с Белоруссией - РИА Новости, 09.08.2021

Лукашенко призвал Польшу выстраивать нормальные отношения с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Варшаве надо выстраивать нормальные отношения, в руководстве Польши поняли, в "какое болото... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T15:32

2021-08-09T15:32

2021-08-09T15:45

в мире

варшава

белоруссия

минск

польша

александр лукашенко

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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Варшаве надо выстраивать нормальные отношения, в руководстве Польши поняли, в "какое болото влезли"."Мы негласно (с Польшей - ред.) этот диалог ведем, мы видим, что руководство Польши поняло, в какое болото они влезли, и мы там с ними сидим, поэтому, поскольку мы, наверное, не совсем глупые люди: и поляки, и белорусы, нам надо выстраивать нормальные отношения", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора".Он выразил уверенность, что Белоруссия и Польша найдут общий язык. "Потому что нам от этого никуда не деться", - добавил Лукашенко.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране, начавшиеся после президентских выборов 2020 года, координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".

https://ria.ru/20210809/protasevich-1745027469.html

https://ria.ru/20210727/narody-1743182294.html

варшава

белоруссия

минск

польша

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