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Лукашенко призвал Польшу выстраивать нормальные отношения с Белоруссией
Лукашенко призвал Польшу выстраивать нормальные отношения с Белоруссией - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко призвал Польшу выстраивать нормальные отношения с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Варшаве надо выстраивать нормальные отношения, в руководстве Польши поняли, в "какое болото... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T15:32
2021-08-09T15:45
в мире
варшава
белоруссия
минск
польша
александр лукашенко
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Варшаве надо выстраивать нормальные отношения, в руководстве Польши поняли, в "какое болото влезли"."Мы негласно (с Польшей - ред.) этот диалог ведем, мы видим, что руководство Польши поняло, в какое болото они влезли, и мы там с ними сидим, поэтому, поскольку мы, наверное, не совсем глупые люди: и поляки, и белорусы, нам надо выстраивать нормальные отношения", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора".Он выразил уверенность, что Белоруссия и Польша найдут общий язык. "Потому что нам от этого никуда не деться", - добавил Лукашенко.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране, начавшиеся после президентских выборов 2020 года, координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".
https://ria.ru/20210809/protasevich-1745027469.html
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в мире, варшава, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко
15:32 09.08.2021 (обновлено: 15:45 09.08.2021)
 
Лукашенко призвал Польшу выстраивать нормальные отношения с Белоруссией

Президент Белоруссии Лукашенко: правительство Польши поняло, в "какое болото влезло"

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Варшаве надо выстраивать нормальные отношения, в руководстве Польши поняли, в "какое болото влезли".
"Мы негласно (с Польшей - ред.) этот диалог ведем, мы видим, что руководство Польши поняло, в какое болото они влезли, и мы там с ними сидим, поэтому, поскольку мы, наверное, не совсем глупые люди: и поляки, и белорусы, нам надо выстраивать нормальные отношения", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране, начавшиеся после президентских выборов 2020 года, координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".
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В миреВаршаваБелоруссияМинскПольшаАлександр Лукашенко
 
 
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