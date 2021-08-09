https://ria.ru/20210809/poiski-1745063751.html

Беглецов из истринского ИВС ищут по всей России, сообщил источник

Беглецов из истринского ИВС ищут по всей России, сообщил источник - РИА Новости, 09.08.2021

Беглецов из истринского ИВС ищут по всей России, сообщил источник

Пятерых заключенных, которые в пятницу сбежали из истринского изолятора временного содержания (ИВС), ищут по всей России, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T15:35

2021-08-09T15:35

2021-08-09T15:35

происшествия

истра

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

побег подсудимых из ивс в истре

александр мавриди

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Пятерых заключенных, которые в пятницу сбежали из истринского изолятора временного содержания (ИВС), ищут по всей России, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Поиски ведутся по всей России", - заявил собеседник агентства.В пятницу, 6 августа, из ИВС в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи.СК возбудил дело о превышении должностных полномочий, позже по этому делу были задержаны и арестованы два сотрудника истринского ИВС."Колбасного короля" Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября прошлого года. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв.Вскоре был задержан один из подозреваемых - Александр Мавриди. При обыске в его квартире правоохранители обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати. Мавриди после этого заподозрили в мошеннических действиях с квартирами одиноких в Москве и области.

https://ria.ru/20210806/nagrada-1744759481.html

https://ria.ru/20210806/pobeg-1744671008.html

истра

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, истра, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди