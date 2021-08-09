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Беглецов из истринского ИВС ищут по всей России, сообщил источник
Беглецов из истринского ИВС ищут по всей России, сообщил источник - РИА Новости, 09.08.2021
Беглецов из истринского ИВС ищут по всей России, сообщил источник
Пятерых заключенных, которые в пятницу сбежали из истринского изолятора временного содержания (ИВС), ищут по всей России, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T15:35
2021-08-09T15:35
происшествия
истра
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
побег подсудимых из ивс в истре
александр мавриди
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Пятерых заключенных, которые в пятницу сбежали из истринского изолятора временного содержания (ИВС), ищут по всей России, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Поиски ведутся по всей России", - заявил собеседник агентства.В пятницу, 6 августа, из ИВС в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи.СК возбудил дело о превышении должностных полномочий, позже по этому делу были задержаны и арестованы два сотрудника истринского ИВС."Колбасного короля" Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября прошлого года. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв.Вскоре был задержан один из подозреваемых - Александр Мавриди. При обыске в его квартире правоохранители обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати. Мавриди после этого заподозрили в мошеннических действиях с квартирами одиноких в Москве и области.
https://ria.ru/20210806/nagrada-1744759481.html
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происшествия, истра, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди
15:35 09.08.2021
 
Беглецов из истринского ИВС ищут по всей России, сообщил источник

Источник: пятерых беглецов из истринского ИВС ищут уже по всей России

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле ОМВД России по городу Истре, где находится изолятор временного содержания, из которого сбежали пятеро заключенных
Сотрудник полиции возле ОМВД России по городу Истре, где находится изолятор временного содержания, из которого сбежали пятеро заключенных - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Пятерых заключенных, которые в пятницу сбежали из истринского изолятора временного содержания (ИВС), ищут по всей России, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Поиски ведутся по всей России", - заявил собеседник агентства.
В пятницу, 6 августа, из ИВС в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи.
СК возбудил дело о превышении должностных полномочий, позже по этому делу были задержаны и арестованы два сотрудника истринского ИВС.
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"Колбасного короля" Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября прошлого года. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв.
Вскоре был задержан один из подозреваемых - Александр Мавриди. При обыске в его квартире правоохранители обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати. Мавриди после этого заподозрили в мошеннических действиях с квартирами одиноких в Москве и области.
Сотрудник полиции возле ОМВД России по городу Истре, где находится изолятор временного содержания, из которого сбежали пятеро заключенных - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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