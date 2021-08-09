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Памфилова оценила подготовку кандидатов к выборам

Памфилова оценила подготовку кандидатов к выборам - РИА Новости, 09.08.2021

Памфилова оценила подготовку кандидатов к выборам

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала об уровне подготовки кандидатов к избирательной кампании в Госдуму: большинство партий лучше подготовились к выборам, чем РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T10:20

2021-08-09T10:20

2021-08-09T12:06

политика

госдума рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала об уровне подготовки кандидатов к избирательной кампании в Госдуму: большинство партий лучше подготовились к выборам, чем в прошлую кампанию, но были и кандидаты, которые "забывали" о собственных детях и судимости."Мы много сил потратили на то, чтобы партии хорошо подготовились. Перед выборами провели с ними ряд обучающих семинаров. Мы старались, исходя из того, что меняется законодательство, их обучать, чтобы правильно подготовили документы на кандидатов, ответственно подошли ко всем избирательным процедурам. Максимально внимательно, доброжелательно наши сотрудники относились к приему документов", - рассказала Памфилова в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, насколько партии подготовились к этапу выдвижения кандидатов, регистрации списков.По ее словам, "пришлось около двух сотен тысяч страниц сведений о кандидатах тщательно проработать"."А это же не просто страницы, это данные, которые надо было проверить, начиная от паспортных данных кандидата, заканчивая правильностью написания фамилии. Это огромный труд. И мы видим, что наши усилия прошли не даром, большинство партий лучше подготовились к выборам, чем в прошлую кампанию (в 2016-м году). Были, конечно, эксцессы, например, некоторые кандидаты забыли, что у них дети есть и не указали их, кто-то забыл про судимость и про свои иностранные активы. Все это было, но не в таких масштабах, как ранее", - подчеркнула глава Центризбиркома.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210807/vybory-1744786790.html

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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова