Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210809/podgotovka-1744998996.html
Памфилова оценила подготовку кандидатов к выборам
Памфилова оценила подготовку кандидатов к выборам - РИА Новости, 09.08.2021
Памфилова оценила подготовку кандидатов к выборам
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала об уровне подготовки кандидатов к избирательной кампании в Госдуму: большинство партий лучше подготовились к выборам, чем РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T10:20
2021-08-09T12:06
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744497762_0:134:2860:1743_1920x0_80_0_0_78ba51ca534b1eb0713c9151dc0c0fa6.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала об уровне подготовки кандидатов к избирательной кампании в Госдуму: большинство партий лучше подготовились к выборам, чем в прошлую кампанию, но были и кандидаты, которые "забывали" о собственных детях и судимости."Мы много сил потратили на то, чтобы партии хорошо подготовились. Перед выборами провели с ними ряд обучающих семинаров. Мы старались, исходя из того, что меняется законодательство, их обучать, чтобы правильно подготовили документы на кандидатов, ответственно подошли ко всем избирательным процедурам. Максимально внимательно, доброжелательно наши сотрудники относились к приему документов", - рассказала Памфилова в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, насколько партии подготовились к этапу выдвижения кандидатов, регистрации списков.По ее словам, "пришлось около двух сотен тысяч страниц сведений о кандидатах тщательно проработать"."А это же не просто страницы, это данные, которые надо было проверить, начиная от паспортных данных кандидата, заканчивая правильностью написания фамилии. Это огромный труд. И мы видим, что наши усилия прошли не даром, большинство партий лучше подготовились к выборам, чем в прошлую кампанию (в 2016-м году). Были, конечно, эксцессы, например, некоторые кандидаты забыли, что у них дети есть и не указали их, кто-то забыл про судимость и про свои иностранные активы. Все это было, но не в таких масштабах, как ранее", - подчеркнула глава Центризбиркома.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210807/vybory-1744786790.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744497762_179:0:2682:1877_1920x0_80_0_0_e13c0f8775055eb773173775110ea3c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова
10:20 09.08.2021 (обновлено: 12:06 09.08.2021)
 
Памфилова оценила подготовку кандидатов к выборам

Глава ЦИК Памфилова: большинство партий лучше подготовились к выборам, чем в прошлую кампанию

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала об уровне подготовки кандидатов к избирательной кампании в Госдуму: большинство партий лучше подготовились к выборам, чем в прошлую кампанию, но были и кандидаты, которые "забывали" о собственных детях и судимости.
"Мы много сил потратили на то, чтобы партии хорошо подготовились. Перед выборами провели с ними ряд обучающих семинаров. Мы старались, исходя из того, что меняется законодательство, их обучать, чтобы правильно подготовили документы на кандидатов, ответственно подошли ко всем избирательным процедурам. Максимально внимательно, доброжелательно наши сотрудники относились к приему документов", - рассказала Памфилова в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, насколько партии подготовились к этапу выдвижения кандидатов, регистрации списков.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
По ее словам, "пришлось около двух сотен тысяч страниц сведений о кандидатах тщательно проработать".
"А это же не просто страницы, это данные, которые надо было проверить, начиная от паспортных данных кандидата, заканчивая правильностью написания фамилии. Это огромный труд. И мы видим, что наши усилия прошли не даром, большинство партий лучше подготовились к выборам, чем в прошлую кампанию (в 2016-м году). Были, конечно, эксцессы, например, некоторые кандидаты забыли, что у них дети есть и не указали их, кто-то забыл про судимость и про свои иностранные активы. Все это было, но не в таких масштабах, как ранее", - подчеркнула глава Центризбиркома.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Читайте полный текст интервью >>>
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 02:11
Антонов оценил заявление Госдепа о наблюдателях ОБСЕ на выборах в Госдуму
 
ПолитикаГосдума РФВыборы в Государственную думуЭлла Памфилова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:24Программисты придумали, как ускорить доставку сердечников в больницы
07:20Источник: переговоры в Дохе по Афганистану начнутся во вторник
07:15Источник: НАСА назвало Роскосмосу причину проблем со Starliner
07:03NI рассказал о превосходстве Су-35С над американским F-22
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
03:11Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни
03:09Военная разведка Украины полностью переключилась на Россию, заявили в ЦАСТ
Лента новостейМолния