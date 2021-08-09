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Украинцы обнаружили петуха в русской косоворотке у офиса Зеленского
Украинцы обнаружили петуха в русской косоворотке у офиса Зеленского - РИА Новости, 09.08.2021
Украинцы обнаружили петуха в русской косоворотке у офиса Зеленского
Очередной скандал разгорелся на Украине - многие пользователи Сети посчитали, что один из арт-объектов, недавно установленных у стен офиса президента Украины ко РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T16:54
2021-08-09T17:16
в мире
украина
владимир зеленский
министерство обороны украины
юрий бирюков
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КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Очередной скандал разгорелся на Украине - многие пользователи Сети посчитали, что один из арт-объектов, недавно установленных у стен офиса президента Украины ко Дню независимости, одет в русскую косоворотку, сообщает в понедельник издание "Страна.ua"По данным издания, детская площадка, появившаяся у Офиса президента Украины Владимира Зеленского, посвящена творчеству украинской художницы Марии Примаченко. В частности, фигуры в рамках арт-проекта игровой площадки созданы по мотивам работ художницы, которая творила в жанре "наивного искусства" и стала лауреатом Национальной премии Украины имени Шевченко.Тем не менее, украинцам показалось, что одна из фигур, а именно петух, одета в русскую косоворотку. "Скажите мне, что это фейк! Скажите мне, что это фотошоп! Скажите мне, что это все неправда! Обдолбанный петух в косоворотке возле Офиса президента Украины…", - написал на своей странице в Facebook бывший советник главы минобороны Украины Юрий Бирюков.При этом многие пользователи соцсети поддержали критику Бирюкова в комментариях к публикациям.В Офисе президента интернет-изданию "Страна. ua" объяснили, что петух на самом деле одет в вышиванку, а не в косоворотку. "Внешний вид всех представленных в арт-проекте фантастических существ утверждался Благотворительным фондом "Творческое наследие семьи Марии Примаченко". Мария Примаченко и сама умела красиво вышивать, и часто шила наряды для знакомых. Один из героев ее полотна - Петушок - в вышиванке, а не в косоворотке, как некоторые утверждают. По словам знатоков украинской традиционной одежды, такой разрез на воротнике мужской рубашки характерен для национального костюма Днепропетровского региона, где был довольно популярным в XIX веке", - заявили в Офисе президента.Игровую площадку у стен офиса президента откроют ко Дню независимости, который отмечают в стране 24 августа, она будет доступна для всех посетителей. По данным издания, Зеленский поддержал идею создания такой площадки.
https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733164465.html
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в мире, украина, владимир зеленский, министерство обороны украины, юрий бирюков
16:54 09.08.2021 (обновлено: 17:16 09.08.2021)
 
Украинцы обнаружили петуха в русской косоворотке у офиса Зеленского

Пользователи Сети посчитали, что арт-объект у стен офиса Зеленского одет в русскую косоворотку

© Фото : @yuri.biriukov/FacebookДетская площадка у Офиса президента Украины
Детская площадка у Офиса президента Украины - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : @yuri.biriukov/Facebook
Читать ria.ru в
КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Очередной скандал разгорелся на Украине - многие пользователи Сети посчитали, что один из арт-объектов, недавно установленных у стен офиса президента Украины ко Дню независимости, одет в русскую косоворотку, сообщает в понедельник издание "Страна.ua"
По данным издания, детская площадка, появившаяся у Офиса президента Украины Владимира Зеленского, посвящена творчеству украинской художницы Марии Примаченко. В частности, фигуры в рамках арт-проекта игровой площадки созданы по мотивам работ художницы, которая творила в жанре "наивного искусства" и стала лауреатом Национальной премии Украины имени Шевченко.
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Тем не менее, украинцам показалось, что одна из фигур, а именно петух, одета в русскую косоворотку. "Скажите мне, что это фейк! Скажите мне, что это фотошоп! Скажите мне, что это все неправда! Обдолбанный петух в косоворотке возле Офиса президента Украины…", - написал на своей странице в Facebook бывший советник главы минобороны Украины Юрий Бирюков.
При этом многие пользователи соцсети поддержали критику Бирюкова в комментариях к публикациям.
В Офисе президента интернет-изданию "Страна. ua" объяснили, что петух на самом деле одет в вышиванку, а не в косоворотку. "Внешний вид всех представленных в арт-проекте фантастических существ утверждался Благотворительным фондом "Творческое наследие семьи Марии Примаченко". Мария Примаченко и сама умела красиво вышивать, и часто шила наряды для знакомых. Один из героев ее полотна - Петушок - в вышиванке, а не в косоворотке, как некоторые утверждают. По словам знатоков украинской традиционной одежды, такой разрез на воротнике мужской рубашки характерен для национального костюма Днепропетровского региона, где был довольно популярным в XIX веке", - заявили в Офисе президента.
Игровую площадку у стен офиса президента откроют ко Дню независимости, который отмечают в стране 24 августа, она будет доступна для всех посетителей. По данным издания, Зеленский поддержал идею создания такой площадки.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийМинистерство обороны УкраиныЮрий Бирюков
 
 
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