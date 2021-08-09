https://ria.ru/20210809/petukh-1745079013.html

Украинцы обнаружили петуха в русской косоворотке у офиса Зеленского

Украинцы обнаружили петуха в русской косоворотке у офиса Зеленского - РИА Новости, 09.08.2021

Украинцы обнаружили петуха в русской косоворотке у офиса Зеленского

Очередной скандал разгорелся на Украине - многие пользователи Сети посчитали, что один из арт-объектов, недавно установленных у стен офиса президента Украины ко РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T16:54

2021-08-09T16:54

2021-08-09T17:16

в мире

украина

владимир зеленский

министерство обороны украины

юрий бирюков

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КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Очередной скандал разгорелся на Украине - многие пользователи Сети посчитали, что один из арт-объектов, недавно установленных у стен офиса президента Украины ко Дню независимости, одет в русскую косоворотку, сообщает в понедельник издание "Страна.ua"По данным издания, детская площадка, появившаяся у Офиса президента Украины Владимира Зеленского, посвящена творчеству украинской художницы Марии Примаченко. В частности, фигуры в рамках арт-проекта игровой площадки созданы по мотивам работ художницы, которая творила в жанре "наивного искусства" и стала лауреатом Национальной премии Украины имени Шевченко.Тем не менее, украинцам показалось, что одна из фигур, а именно петух, одета в русскую косоворотку. "Скажите мне, что это фейк! Скажите мне, что это фотошоп! Скажите мне, что это все неправда! Обдолбанный петух в косоворотке возле Офиса президента Украины…", - написал на своей странице в Facebook бывший советник главы минобороны Украины Юрий Бирюков.При этом многие пользователи соцсети поддержали критику Бирюкова в комментариях к публикациям.В Офисе президента интернет-изданию "Страна. ua" объяснили, что петух на самом деле одет в вышиванку, а не в косоворотку. "Внешний вид всех представленных в арт-проекте фантастических существ утверждался Благотворительным фондом "Творческое наследие семьи Марии Примаченко". Мария Примаченко и сама умела красиво вышивать, и часто шила наряды для знакомых. Один из героев ее полотна - Петушок - в вышиванке, а не в косоворотке, как некоторые утверждают. По словам знатоков украинской традиционной одежды, такой разрез на воротнике мужской рубашки характерен для национального костюма Днепропетровского региона, где был довольно популярным в XIX веке", - заявили в Офисе президента.Игровую площадку у стен офиса президента откроют ко Дню независимости, который отмечают в стране 24 августа, она будет доступна для всех посетителей. По данным издания, Зеленский поддержал идею создания такой площадки.

https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733164465.html

https://ria.ru/20210522/ukraina-1733447604.html

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в мире, украина, владимир зеленский, министерство обороны украины, юрий бирюков