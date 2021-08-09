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Сотрудники подмосковных гостиниц смогут проводить экскурсии
Сотрудники подмосковных гостиниц смогут проводить экскурсии - РИА Новости, 09.08.2021
Сотрудники подмосковных гостиниц смогут проводить экскурсии
Сотрудников отелей Подмосковья начнут обучать основам профессии экскурсовода с сентября 2021 года, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T17:34
2021-08-09T17:34
2021-08-09T17:36
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Сотрудников отелей Подмосковья начнут обучать основам профессии экскурсовода с сентября 2021 года, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.Отмечается, что каждый сотрудник отеля, прошедший обучение по программе, получит специальный сертификат. Проект реализует комитет по туризму Московской области и научно-методический центр министерства культуры Московской области. Старт проекта — с сентября 2021 года.В пресс-службе ведомства напомнили, что на сегодняшний день в Московской области находится 900 средств коллективного размещения. Свыше 650 подмосковных гостиниц получили классификацию с 2016 года.
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московская область (подмосковье), новости - туризм, туристы, отели, туризм
17:34 09.08.2021 (обновлено: 17:36 09.08.2021)
Сотрудники подмосковных гостиниц смогут проводить экскурсии
Сотрудников отелей Подмосковья начнут обучать основам профессии экскурсовода