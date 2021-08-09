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Кузнецова: в программу ЕР войдут предложения по реформе органов опеки

Кузнецова: в программу ЕР войдут предложения по реформе органов опеки - РИА Новости, 09.08.2021

Кузнецова: в программу ЕР войдут предложения по реформе органов опеки

Тема реформирования органов опеки и попечительства найдет отражение в программе партии "Единая Россия", заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T23:07

2021-08-09T23:07

2021-08-09T23:07

владимир путин

единая россия

госдума рф

анна кузнецова

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Тема реформирования органов опеки и попечительства найдет отражение в программе партии "Единая Россия", заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, которая вошла в пятерку лидеров федерального списка ЕР на выборы в Госдуму."Тема реформирования опеки уже вошла в поручение президента, и безусловно, те предложения, которые войдут в программу партии, будут дополнять эти решения, а именно - о создании, определении единого ведомства, которое бы занималось семьей. И сегодня мы продолжаем проверку органов в регионах", - сказала Кузнецова журналистам.Уполномоченный отметила, что аппарат продолжает выявлять большое количество нарушений.Ранее Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что число жалоб увеличилось на 23%, нужна реформа всей системы. В конце октября в Минпросвещения РФ была создана группа по разработке концепции реформирования органов опеки и попечительства несовершеннолетних.

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владимир путин, единая россия, госдума рф, анна кузнецова, россия