https://ria.ru/20210809/oon-1745059218.html

Россия представила в суд ООН ответный меморандум на иск Украины

Россия представила в суд ООН ответный меморандум на иск Украины - РИА Новости, 09.08.2021

Россия представила в суд ООН ответный меморандум на иск Украины

Россия представила в Международный суд ООН ответный меморандум по делу "Украина против Российской Федерации", которое Киев инициировал в 2017 году, сообщили в... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T15:13

2021-08-09T15:13

2021-08-09T15:40

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия представила в Международный суд ООН ответный меморандум по делу "Украина против Российской Федерации", которое Киев инициировал в 2017 году, сообщили в МИД.В рамках этого процесса украинская сторона обвиняет Москву в нарушении международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.Как отметили в дипломатическом ведомстве, в контрмеморандуме Россия представила фактологические и правовые доказательства несостоятельности тезисов Украины. Москва настаивает на том, чтобы "суд отклонил требования истца по обеим конвенциям".Международный суд ООН в Гааге в ближайшее время определится с графиком процесса, а сторонам должны предоставить возможность дополнительного обмена состязательными бумагами по вопросам существа. Далее суд установит сроки проведения устных слушаний.В январе 2017 года Украина обвинила Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999 год) и о ликвидации расовой дискриминации (1965-й). Впоследствии на предварительных слушаниях Москва представила свои возражения, заявив, что украинский иск не подпадает под юрисдикцию суда.Как ранее отмечали в МИД, Киев не выполнил в полной мере обязательные процессуальные условия, которые нужно соблюсти до обращения в Международный суд ООН. Так, Украина "не пыталась добросовестно решить возникшие с Россией разногласия посредством переговоров или арбитража", проигнорировала необходимость предварительного обращения в комитет по ликвидации расовой дискриминации, созданный для разрешения межгосударственных споров.Москва считает, что позиция Украины может нанести ущерб Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Как указывали в российской делегации, Киев не предоставил "никакого заслуживающего доверия ответа на ключевые возражения". Поэтому Россия обратилась к суду с просьбой вынести решение о том, что у него нет оснований рассматривать заявления Украины.

https://ria.ru/20210728/zhaloba-1743217173.html

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