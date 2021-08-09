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Россия представила в суд ООН ответный меморандум на иск Украины
Россия представила в суд ООН ответный меморандум на иск Украины - РИА Новости, 09.08.2021
Россия представила в суд ООН ответный меморандум на иск Украины
Россия представила в Международный суд ООН ответный меморандум по делу "Украина против Российской Федерации", которое Киев инициировал в 2017 году, сообщили в... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T15:13
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия представила в Международный суд ООН ответный меморандум по делу "Украина против Российской Федерации", которое Киев инициировал в 2017 году, сообщили в МИД.В рамках этого процесса украинская сторона обвиняет Москву в нарушении международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.Как отметили в дипломатическом ведомстве, в контрмеморандуме Россия представила фактологические и правовые доказательства несостоятельности тезисов Украины. Москва настаивает на том, чтобы "суд отклонил требования истца по обеим конвенциям".Международный суд ООН в Гааге в ближайшее время определится с графиком процесса, а сторонам должны предоставить возможность дополнительного обмена состязательными бумагами по вопросам существа. Далее суд установит сроки проведения устных слушаний.В январе 2017 года Украина обвинила Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999 год) и о ликвидации расовой дискриминации (1965-й). Впоследствии на предварительных слушаниях Москва представила свои возражения, заявив, что украинский иск не подпадает под юрисдикцию суда.Как ранее отмечали в МИД, Киев не выполнил в полной мере обязательные процессуальные условия, которые нужно соблюсти до обращения в Международный суд ООН. Так, Украина "не пыталась добросовестно решить возникшие с Россией разногласия посредством переговоров или арбитража", проигнорировала необходимость предварительного обращения в комитет по ликвидации расовой дискриминации, созданный для разрешения межгосударственных споров.Москва считает, что позиция Украины может нанести ущерб Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Как указывали в российской делегации, Киев не предоставил "никакого заслуживающего доверия ответа на ключевые возражения". Поэтому Россия обратилась к суду с просьбой вынести решение о том, что у него нет оснований рассматривать заявления Украины.
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оон, россия, в мире, киев, москва
15:13 09.08.2021 (обновлено: 15:40 09.08.2021)
 
Россия представила в суд ООН ответный меморандум на иск Украины

МИД: Россия представила в Международный суд ООН ответный меморандум на иск Украины

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия представила в Международный суд ООН ответный меморандум по делу "Украина против Российской Федерации", которое Киев инициировал в 2017 году, сообщили в МИД.
В рамках этого процесса украинская сторона обвиняет Москву в нарушении международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Как отметили в дипломатическом ведомстве, в контрмеморандуме Россия представила фактологические и правовые доказательства несостоятельности тезисов Украины. Москва настаивает на том, чтобы "суд отклонил требования истца по обеим конвенциям".
Международный суд ООН в Гааге в ближайшее время определится с графиком процесса, а сторонам должны предоставить возможность дополнительного обмена состязательными бумагами по вопросам существа. Далее суд установит сроки проведения устных слушаний.
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В январе 2017 года Украина обвинила Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999 год) и о ликвидации расовой дискриминации (1965-й). Впоследствии на предварительных слушаниях Москва представила свои возражения, заявив, что украинский иск не подпадает под юрисдикцию суда.
Как ранее отмечали в МИД, Киев не выполнил в полной мере обязательные процессуальные условия, которые нужно соблюсти до обращения в Международный суд ООН. Так, Украина "не пыталась добросовестно решить возникшие с Россией разногласия посредством переговоров или арбитража", проигнорировала необходимость предварительного обращения в комитет по ликвидации расовой дискриминации, созданный для разрешения межгосударственных споров.
Москва считает, что позиция Украины может нанести ущерб Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Как указывали в российской делегации, Киев не предоставил "никакого заслуживающего доверия ответа на ключевые возражения". Поэтому Россия обратилась к суду с просьбой вынести решение о том, что у него нет оснований рассматривать заявления Украины.
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