https://ria.ru/20210809/odkb-1745084656.html

В ОДКБ заявили о росте напряженности в зоне ответственности организации

В ОДКБ заявили о росте напряженности в зоне ответственности организации - РИА Новости, 09.08.2021

В ОДКБ заявили о росте напряженности в зоне ответственности организации

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в ходе рабочего визита в Армению отметил рост напряженности по всему периметру зоны ответственности организации. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T17:27

2021-08-09T17:27

2021-08-09T17:46

в мире

граница

армения

азербайджан

армен григорян

одкб

станислав зась

минобороны армении

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733298976_0:187:1800:1200_1920x0_80_0_0_118c81ecd67a551f1ed431fc7447a1a7.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в ходе рабочего визита в Армению отметил рост напряженности по всему периметру зоны ответственности организации."В ходе встреч Станислав Зась проинформировал армянскую сторону о ситуации, которая сложилась в зоне ответственности ОДКБ, и о ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности. В частности, во время встречи с (исполняющим обязанности главы МИД Армении) Арменом Григоряном было отмечено, что по всему периметру зоны ответственности Организации напряженность растет. На европейском направлении продолжается комбинированная атака на Беларусь с целью свержения законной власти, при этом используются практически все инструментарии: психологические, экономические санкции и демонстрация военной силы для оказания давления на Беларусь", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.Зась также подчеркнул, что возникшая напряженность на армяно-азербайджанской границе негативно влияет на безопасность как самой Армении, так и в зоне ответственности ОДКБ в целом."Мы серьезно обеспокоены учащением и расширением географии вооруженных инцидентов, в результате которых есть жертвы. Считаем, что возможности урегулирования пограничных противоречий между Арменией и Азербайджаном политико-дипломатичными мерами далеко не исчерпаны", - приводятся его слова в сообщении.Двадцать восьмого июля возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские военные попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Занимавший тогда пост и.о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области".

https://radiosputnik.ria.ru/20210806/odkb-1744745748.html

https://ria.ru/20210807/azerbaydzhan-1744817007.html

армения

азербайджан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, граница, армения, азербайджан, армен григорян, одкб, станислав зась, минобороны армении, никол пашинян, россия