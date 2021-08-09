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У поставщиков продуктов провели обыски после отравления детей в поезде
У поставщиков продуктов провели обыски после отравления детей в поезде - РИА Новости, 09.08.2021
У поставщиков продуктов провели обыски после отравления детей в поезде
Следователи провели обыски у компаний-поставщиков продуктов в поезд Мурманск – Адлер, где отравились десятки детей, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:01
2021-08-09T14:01
происшествия
мурманская область
краснодарский край
мурманск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
адлер
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Следователи провели обыски у компаний-поставщиков продуктов в поезд Мурманск – Адлер, где отравились десятки детей, сообщила журналистам старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.По ее словам, осмотрен вагон-ресторан, отобраны пробы суточного рациона детей, смывов поверхностей, по которым назначены экспертизы, изъяты товарные накладные, бракеражные журналы, получен биоматериал поездной бригады, допрошены сотрудники организаций, поставлявших продукты и напитки, работники пункта формирования, сопровождающие лица, начальник поезда, директор, официанты и повар вагона-ресторана."Произведены обыски у компаний, осуществлявших снабжение продуктами и напитками пассажирский поезд, признаны потерпевшими несовершеннолетние, установлены и допрошены их законные представители, организован спектр иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий совершенного преступления", - добавила Марковская.С 7 августа в больнице в Туапсе находятся 44 ребёнка из Мурманской области. По данным оперштаба Краснодарского края, на утро понедельника был госпитализирован 91 ребенок с этого поезда. Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа. Расследуется дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
https://ria.ru/20210807/deti-1744877835.html
мурманская область
краснодарский край
мурманск
адлер
россия
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происшествия, мурманская область, краснодарский край, мурманск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), адлер, россия
14:01 09.08.2021
 
У поставщиков продуктов провели обыски после отравления детей в поезде

СК провел обыски у поставщиков продуктов в поезд Мурманск – Адлер, где отравился 91 ребенок

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Следователи провели обыски у компаний-поставщиков продуктов в поезд МурманскАдлер, где отравились десятки детей, сообщила журналистам старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.
По ее словам, осмотрен вагон-ресторан, отобраны пробы суточного рациона детей, смывов поверхностей, по которым назначены экспертизы, изъяты товарные накладные, бракеражные журналы, получен биоматериал поездной бригады, допрошены сотрудники организаций, поставлявших продукты и напитки, работники пункта формирования, сопровождающие лица, начальник поезда, директор, официанты и повар вагона-ресторана.
"Произведены обыски у компаний, осуществлявших снабжение продуктами и напитками пассажирский поезд, признаны потерпевшими несовершеннолетние, установлены и допрошены их законные представители, организован спектр иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий совершенного преступления", - добавила Марковская.
С 7 августа в больнице в Туапсе находятся 44 ребёнка из Мурманской области. По данным оперштаба Краснодарского края, на утро понедельника был госпитализирован 91 ребенок с этого поезда. Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа. Расследуется дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Поезд РЖД - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
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Роспотребнадзор назвал причину заболевания детей в поезде Мурманск — Адлер
 
ПроисшествияМурманская областьКраснодарский крайМурманскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)АдлерРоссия
 
 
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