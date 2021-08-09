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У поставщиков продуктов провели обыски после отравления детей в поезде

У поставщиков продуктов провели обыски после отравления детей в поезде - РИА Новости, 09.08.2021

У поставщиков продуктов провели обыски после отравления детей в поезде

Следователи провели обыски у компаний-поставщиков продуктов в поезд Мурманск – Адлер, где отравились десятки детей, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T14:01

2021-08-09T14:01

2021-08-09T14:01

происшествия

мурманская область

краснодарский край

мурманск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

адлер

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Следователи провели обыски у компаний-поставщиков продуктов в поезд Мурманск – Адлер, где отравились десятки детей, сообщила журналистам старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.По ее словам, осмотрен вагон-ресторан, отобраны пробы суточного рациона детей, смывов поверхностей, по которым назначены экспертизы, изъяты товарные накладные, бракеражные журналы, получен биоматериал поездной бригады, допрошены сотрудники организаций, поставлявших продукты и напитки, работники пункта формирования, сопровождающие лица, начальник поезда, директор, официанты и повар вагона-ресторана."Произведены обыски у компаний, осуществлявших снабжение продуктами и напитками пассажирский поезд, признаны потерпевшими несовершеннолетние, установлены и допрошены их законные представители, организован спектр иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий совершенного преступления", - добавила Марковская.С 7 августа в больнице в Туапсе находятся 44 ребёнка из Мурманской области. По данным оперштаба Краснодарского края, на утро понедельника был госпитализирован 91 ребенок с этого поезда. Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа. Расследуется дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

https://ria.ru/20210807/deti-1744877835.html

мурманская область

краснодарский край

мурманск

адлер

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мурманская область, краснодарский край, мурманск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), адлер, россия