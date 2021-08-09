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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210809/obuchenie-1745003288.html
Минобрнауки рекомендовало перевести непривитых студентов на удаленку
Минобрнауки рекомендовало перевести непривитых студентов на удаленку - РИА Новости, 09.08.2021
Минобрнауки рекомендовало перевести непривитых студентов на удаленку
Минобрнауки считает перевод на удаленку студентов, не привитых от коронавируса или имеющих противопоказания к вакцинации, целесообразным в зависимости от... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T10:48
2021-08-09T11:38
общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Минобрнауки считает перевод на удаленку студентов, не привитых от коронавируса или имеющих противопоказания к вакцинации, целесообразным в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Это следует из рекомендаций, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Кроме того, для таких учащихся устанавливается особый режим посещения корпусов. Для студентов с иммунитетом занятия следует проводить очно и без ограничений доступа в здания.Кроме того, ведомство посоветовало вузам организовывать сессию для привитых и непривитых студентов раздельно.Минобрнауки напомнило о необходимости соблюдать во время экзаменов рекомендации по профилактике COVID-19, а также учитывать необходимость снизить количество обучающихся, которые одновременно находятся в помещении.Учебным заведениям также рекомендовали спрашивать у студентов при заселении в общежитие справку о вакцинации от COVID-19. Кроме того, вузы могут устанавливать ограничения на доступ в эти здания тем, кто там не проживает.Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что требований по обязательной иммунизации иностранных учащихся в России нет, однако при желании и наличии полиса ОМС они могут сделать прививку.Кроме того, по его словам, вузы могут сами организовать вакцинацию приехавших из-за рубежа за свой счет.
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общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, навигатор абитуриента
10:48 09.08.2021 (обновлено: 11:38 09.08.2021)
 
Минобрнауки рекомендовало перевести непривитых студентов на удаленку

Минобрнауки рекомендовало перевести не привитых от COVID-19 студентов на удаленное обучение

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтуденты во время лекции в аудитории МГУ
Студенты во время лекции в аудитории МГУ - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Минобрнауки считает перевод на удаленку студентов, не привитых от коронавируса или имеющих противопоказания к вакцинации, целесообразным в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.
Это следует из рекомендаций, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, для таких учащихся устанавливается особый режим посещения корпусов. Для студентов с иммунитетом занятия следует проводить очно и без ограничений доступа в здания.
Кроме того, ведомство посоветовало вузам организовывать сессию для привитых и непривитых студентов раздельно.
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Минобрнауки напомнило о необходимости соблюдать во время экзаменов рекомендации по профилактике COVID-19, а также учитывать необходимость снизить количество обучающихся, которые одновременно находятся в помещении.
Учебным заведениям также рекомендовали спрашивать у студентов при заселении в общежитие справку о вакцинации от COVID-19. Кроме того, вузы могут устанавливать ограничения на доступ в эти здания тем, кто там не проживает.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что требований по обязательной иммунизации иностранных учащихся в России нет, однако при желании и наличии полиса ОМС они могут сделать прививку.
Кроме того, по его словам, вузы могут сами организовать вакцинацию приехавших из-за рубежа за свой счет.
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Распространение коронавирусаОбществоМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Навигатор абитуриента
 
 
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