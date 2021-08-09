https://ria.ru/20210809/obuchenie-1745003288.html

Минобрнауки рекомендовало перевести непривитых студентов на удаленку

Минобрнауки рекомендовало перевести непривитых студентов на удаленку - РИА Новости, 09.08.2021

Минобрнауки рекомендовало перевести непривитых студентов на удаленку

Минобрнауки считает перевод на удаленку студентов, не привитых от коронавируса или имеющих противопоказания к вакцинации, целесообразным в зависимости от... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T10:48

2021-08-09T10:48

2021-08-09T11:38

общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

распространение коронавируса

россия

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Минобрнауки считает перевод на удаленку студентов, не привитых от коронавируса или имеющих противопоказания к вакцинации, целесообразным в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Это следует из рекомендаций, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Кроме того, для таких учащихся устанавливается особый режим посещения корпусов. Для студентов с иммунитетом занятия следует проводить очно и без ограничений доступа в здания.Кроме того, ведомство посоветовало вузам организовывать сессию для привитых и непривитых студентов раздельно.Минобрнауки напомнило о необходимости соблюдать во время экзаменов рекомендации по профилактике COVID-19, а также учитывать необходимость снизить количество обучающихся, которые одновременно находятся в помещении.Учебным заведениям также рекомендовали спрашивать у студентов при заселении в общежитие справку о вакцинации от COVID-19. Кроме того, вузы могут устанавливать ограничения на доступ в эти здания тем, кто там не проживает.Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что требований по обязательной иммунизации иностранных учащихся в России нет, однако при желании и наличии полиса ОМС они могут сделать прививку.Кроме того, по его словам, вузы могут сами организовать вакцинацию приехавших из-за рубежа за свой счет.

https://ria.ru/20210804/biometriya-1744408598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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