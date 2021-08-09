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В ДНР заявили о более 400 погибших из-за обстрелов
В ДНР заявили о более 400 погибших из-за обстрелов - РИА Новости, 09.08.2021
В ДНР заявили о более 400 погибших из-за обстрелов
Около 400 человек, погибших на территории Донбасса из-за действий вооруженных сил Украины, до сих пор остаются неопознанными, заявил журналистам в понедельник... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:14
2021-08-09T14:14
украина
оон
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
обстрелы
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Около 400 человек, погибших на территории Донбасса из-за действий вооруженных сил Украины, до сих пор остаются неопознанными, заявил журналистам в понедельник начальник республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Калашников."В настоящее время около 400 погибших остаются неизвестными", - сказал Калашников.Он также сообщил, что более восьми тысяч человек, получивших ранения из-за боевых действий в Донбассе, а также побывавших в украинском плену, прошли освидетельствование судмедэкспертов на территории ДНР."Проведено за семь с половиной лет более восьми тысяч медицинских освидетельствований раненных во время боевых действий и освободившихся из плена. Освидетельствовать после плена зачастую приходится вместе с психиатром. Потому что это искалеченные морально и физически люди", - сказал Калашников.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210809/peregovory-1745040229.html
https://ria.ru/20210809/merkel-1745025659.html
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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украина, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, обстрелы
14:14 09.08.2021
 
В ДНР заявили о более 400 погибших из-за обстрелов

Министерство здравоохранения ДНР заявило о более 400 погибших из-за действий вооруженных сил Украины

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Около 400 человек, погибших на территории Донбасса из-за действий вооруженных сил Украины, до сих пор остаются неопознанными, заявил журналистам в понедельник начальник республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Калашников.
"В настоящее время около 400 погибших остаются неизвестными", - сказал Калашников.
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Он также сообщил, что более восьми тысяч человек, получивших ранения из-за боевых действий в Донбассе, а также побывавших в украинском плену, прошли освидетельствование судмедэкспертов на территории ДНР.
"Проведено за семь с половиной лет более восьми тысяч медицинских освидетельствований раненных во время боевых действий и освободившихся из плена. Освидетельствовать после плена зачастую приходится вместе с психиатром. Потому что это искалеченные морально и физически люди", - сказал Калашников.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
УкраинаООНДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассобстрелы
 
 
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