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Азербайджан заявил об обстреле в Нахичевани со стороны Армении

Азербайджан заявил об обстреле в Нахичевани со стороны Армении - РИА Новости, 09.08.2021

Азербайджан заявил об обстреле в Нахичевани со стороны Армении

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле со стороны вооруженных сил Армении азербайджанских позиций в Нахичеване. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T09:55

2021-08-09T09:55

2021-08-09T09:55

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БАКУ, 9 авг – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле со стороны вооруженных сил Армении азербайджанских позиций в Нахичеване."Девятого августа с 0.10 до 0.50 (23.10-23.50 мск 8 августа) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского военного ведомства.По данным министерства, погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет. "Ответным огнем противник был подавлен. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - заявили в азербайджанском минобороны.Двадцать восьмого июля возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские военные попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Занимавший тогда пост и. о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области".

https://ria.ru/20210807/armeniya-1744850015.html

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