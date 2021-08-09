https://ria.ru/20210809/obse-1744988126.html

Памфилова прокомментировала отказ ОБСЕ приезжать на выборы в Россию

Памфилова прокомментировала отказ ОБСЕ приезжать на выборы в Россию - РИА Новости, 09.08.2021

Памфилова прокомментировала отказ ОБСЕ приезжать на выборы в Россию

Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в нескольких странах проводила мониторинг в ограниченном формате из-за пандемии;... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T08:30

2021-08-09T08:30

2021-08-09T10:01

политика

выборы в государственную думу

обсе

россия

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в нескольких странах проводила мониторинг в ограниченном формате из-за пандемии; непонятно, почему из этого алгоритма выпала Россия, заявила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.Европейские организации пригласили на голосование 17-19 сентября, но количество наблюдателей на фоне пандемии сократили до 50 для ОБСЕ и до десяти для ее Парламентской ассамблеи. Миссия БДИПЧ посчитала, что такого количества будет недостаточно для эффективной работы, и решила не посылать представителей вообще.Памфилова отметила, что ей трудно понять логику отказа, поскольку в течение последних полутора лет в большинстве стран из-за пандемии ОБСЕ применяла именно такой формат.Она напомнила, что БДИПЧ не в первый раз отменила наблюдение за российскими выборами."Так было в 2007 году, хотя в своих нынешних заявлениях Бюро обходит этот факт, говоря, что за последние 30 лет наблюдатели БДИПЧ присутствовали на всех российских выборах. Кстати, и в 2007-м и сейчас причиной отказа БДИПЧ стала численность миссии, но это совсем другая история, поскольку нынешний ограниченный формат, предложенный МИД на основании позиции Роспотребнадзора, связан исключительно с беспрецедентной по масштабам пандемией", — пояснила глава ЦИК.По словам Памфиловой, место наблюдателей от ОБСЕ займут представители других международных миссий.С 17 по 19 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы и законодательных органов власти в 39 субъектах, а также руководителей 12 регионов — девять избираются напрямую, еще три через голосование в местном парламенте.

https://ria.ru/20210806/nablyudateli-1744689402.html

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политика, выборы в государственную думу, обсе, россия