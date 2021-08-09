Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210809/obse-1744988126.html
Памфилова прокомментировала отказ ОБСЕ приезжать на выборы в Россию
Памфилова прокомментировала отказ ОБСЕ приезжать на выборы в Россию - РИА Новости, 09.08.2021
Памфилова прокомментировала отказ ОБСЕ приезжать на выборы в Россию
Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в нескольких странах проводила мониторинг в ограниченном формате из-за пандемии;... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T08:30
2021-08-09T10:01
политика
выборы в государственную думу
обсе
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744493831_0:300:2880:1920_1920x0_80_0_0_af62564bdf81241e8be0068e3709f51b.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в нескольких странах проводила мониторинг в ограниченном формате из-за пандемии; непонятно, почему из этого алгоритма выпала Россия, заявила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.Европейские организации пригласили на голосование 17-19 сентября, но количество наблюдателей на фоне пандемии сократили до 50 для ОБСЕ и до десяти для ее Парламентской ассамблеи. Миссия БДИПЧ посчитала, что такого количества будет недостаточно для эффективной работы, и решила не посылать представителей вообще.Памфилова отметила, что ей трудно понять логику отказа, поскольку в течение последних полутора лет в большинстве стран из-за пандемии ОБСЕ применяла именно такой формат.Она напомнила, что БДИПЧ не в первый раз отменила наблюдение за российскими выборами."Так было в 2007 году, хотя в своих нынешних заявлениях Бюро обходит этот факт, говоря, что за последние 30 лет наблюдатели БДИПЧ присутствовали на всех российских выборах. Кстати, и в 2007-м и сейчас причиной отказа БДИПЧ стала численность миссии, но это совсем другая история, поскольку нынешний ограниченный формат, предложенный МИД на основании позиции Роспотребнадзора, связан исключительно с беспрецедентной по масштабам пандемией", — пояснила глава ЦИК.По словам Памфиловой, место наблюдателей от ОБСЕ займут представители других международных миссий.С 17 по 19 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы и законодательных органов власти в 39 субъектах, а также руководителей 12 регионов — девять избираются напрямую, еще три через голосование в местном парламенте.
https://ria.ru/20210806/nablyudateli-1744689402.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744493831_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_118249694567851ab96589b4b75a3eff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, выборы в государственную думу, обсе, россия
08:30 09.08.2021 (обновлено: 10:01 09.08.2021)
 
Памфилова прокомментировала отказ ОБСЕ приезжать на выборы в Россию

Глава ЦИК Памфилова назвала отказ ОБСЕ приезжать на выборы в Россию непонятным

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии
Председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в нескольких странах проводила мониторинг в ограниченном формате из-за пандемии; непонятно, почему из этого алгоритма выпала Россия, заявила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.
Европейские организации пригласили на голосование 17-19 сентября, но количество наблюдателей на фоне пандемии сократили до 50 для ОБСЕ и до десяти для ее Парламентской ассамблеи. Миссия БДИПЧ посчитала, что такого количества будет недостаточно для эффективной работы, и решила не посылать представителей вообще.
Памфилова отметила, что ей трудно понять логику отказа, поскольку в течение последних полутора лет в большинстве стран из-за пандемии ОБСЕ применяла именно такой формат.
"Применяемый БДИПЧ ОБСЕ алгоритм ограниченного мониторинга с учетом пандемии не помешал им в то же время сделать полноценные выводы о том, как проходили выборы в ряде стран. Непонятно, почему именно Россия выпала из этого алгоритма", — добавила собеседница агентства.
Она напомнила, что БДИПЧ не в первый раз отменила наблюдение за российскими выборами.
"Так было в 2007 году, хотя в своих нынешних заявлениях Бюро обходит этот факт, говоря, что за последние 30 лет наблюдатели БДИПЧ присутствовали на всех российских выборах. Кстати, и в 2007-м и сейчас причиной отказа БДИПЧ стала численность миссии, но это совсем другая история, поскольку нынешний ограниченный формат, предложенный МИД на основании позиции Роспотребнадзора, связан исключительно с беспрецедентной по масштабам пандемией", — пояснила глава ЦИК.
По словам Памфиловой, место наблюдателей от ОБСЕ займут представители других международных миссий.
С 17 по 19 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы и законодательных органов власти в 39 субъектах, а также руководителей 12 регионов — девять избираются напрямую, еще три через голосование в местном парламенте.
Вход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 14:42
В ПА ОБСЕ объяснили просьбу направить 500 наблюдателей на выборы в Россию
 
ПолитикаВыборы в Государственную думуОБСЕРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:20Источник: переговоры в Дохе по Афганистану начнутся во вторник
07:15Источник: НАСА назвало Роскосмосу причину проблем со Starliner
07:03NI рассказал о превосходстве Су-35С над американским F-22
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
03:11Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни
03:09Военная разведка Украины полностью переключилась на Россию, заявили в ЦАСТ
03:00Юристы предупредили о рисках дарения недвижимости
Лента новостейМолния