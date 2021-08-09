08:30 09.08.2021 (обновлено: 10:01 09.08.2021)
Памфилова прокомментировала отказ ОБСЕ приезжать на выборы в Россию
Глава ЦИК Памфилова назвала отказ ОБСЕ приезжать на выборы в Россию непонятным
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в нескольких странах проводила мониторинг в ограниченном формате из-за пандемии; непонятно, почему из этого алгоритма выпала Россия, заявила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.
Европейские организации пригласили на голосование 17-19 сентября, но количество наблюдателей на фоне пандемии сократили до 50 для ОБСЕ и до десяти для ее Парламентской ассамблеи. Миссия БДИПЧ посчитала, что такого количества будет недостаточно для эффективной работы, и решила не посылать представителей вообще.
Памфилова отметила, что ей трудно понять логику отказа, поскольку в течение последних полутора лет в большинстве стран из-за пандемии ОБСЕ применяла именно такой формат.
"Применяемый БДИПЧ ОБСЕ алгоритм ограниченного мониторинга с учетом пандемии не помешал им в то же время сделать полноценные выводы о том, как проходили выборы в ряде стран. Непонятно, почему именно Россия выпала из этого алгоритма", — добавила собеседница агентства.
Она напомнила, что БДИПЧ не в первый раз отменила наблюдение за российскими выборами.
"Так было в 2007 году, хотя в своих нынешних заявлениях Бюро обходит этот факт, говоря, что за последние 30 лет наблюдатели БДИПЧ присутствовали на всех российских выборах. Кстати, и в 2007-м и сейчас причиной отказа БДИПЧ стала численность миссии, но это совсем другая история, поскольку нынешний ограниченный формат, предложенный МИД на основании позиции Роспотребнадзора, связан исключительно с беспрецедентной по масштабам пандемией", — пояснила глава ЦИК.
По словам Памфиловой, место наблюдателей от ОБСЕ займут представители других международных миссий.
С 17 по 19 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы и законодательных органов власти в 39 субъектах, а также руководителей 12 регионов — девять избираются напрямую, еще три через голосование в местном парламенте.