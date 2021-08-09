https://ria.ru/20210809/navodneniya-1745014290.html
Трое россиян погибли во время наводнений в Германии
Трое россиян погибли во время наводнений в Германии - РИА Новости, 09.08.2021
Трое россиян погибли во время наводнений в Германии
Во время стихийного бедствия из-за проливных дождей на западе Германии погибли трое россиян, сообщил "Известиям" посол России в Германии Сергей Нечаев. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T11:49
2021-08-09T11:49
2021-08-09T14:27
в мире
германия
рейнланд-пфальц
сергей нечаев (дипломат)
россия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Во время стихийного бедствия из-за проливных дождей на западе Германии погибли трое россиян, сообщил "Известиям" посол России в Германии Сергей Нечаев."Трагедия не обошла стороной наших соотечественников: по последним данным, полученным от местных правоохранительных органов, в результате природной катастрофы погибли трое россиян, постоянно проживавших на территории ФРГ <…> Их просто несло потоком, и никто ничего не мог поделать", — сказал он.Общее число жертв, по словам Нечаева, превысило 180 человек, еще 70 до сих пор числятся пропавшими без вести.В середине июля запад Германии оказался под властью циклона "Бернд": мощные дожди обрушились на районы Северного Рейна — Вестфалии и Рейнланд-Пфальца. Обильные осадки привели к резкому подъему уровня воды в небольших реках и разрушительным наводнениям. Инфраструктуре нанесен урон в миллиарды евро.
https://ria.ru/20210803/navodneniya-1744220496.html
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в мире, германия, рейнланд-пфальц, сергей нечаев (дипломат), россия
11:49 09.08.2021 (обновлено: 14:27 09.08.2021)
Трое россиян погибли во время наводнений в Германии
Посол России Нечаев: в разрушительных наводнениях на западе Германии погибли трое россиян