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Специалист объяснила, когда необходимо перезагрузить смартфон
Специалист объяснила, когда необходимо перезагрузить смартфон - РИА Новости, 09.08.2021
Специалист объяснила, когда необходимо перезагрузить смартфон
Если смартфон "тормозит", виснет, медленно реагирует на открытие приложений и файлов, нужно его перегрузить, рассказывает агентству "Прайм" бизнес-аналитик... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T02:17
2021-08-09T03:07
технологии
анастасия ильичева
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Если смартфон "тормозит", виснет, медленно реагирует на открытие приложений и файлов, нужно его перегрузить, рассказывает агентству "Прайм" бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.Собеседник агентства рекомендует устраивать профилактику раз в неделю или раз в три месяца, отключая устройство на 5 минут или перезагружая его. Но стоит также учитывать, что телефон со временем так или иначе начнет работать медленнее, и перезагрузка в этом случае не поможет. Если "железо" телефона устарело, значит пора просто купить новый.
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технологии, анастасия ильичева
02:17 09.08.2021 (обновлено: 03:07 09.08.2021)
 
Специалист объяснила, когда необходимо перезагрузить смартфон

Эксперт Ильичева посоветовала перезагрузить смартфон в случае его зависания

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Если смартфон "тормозит", виснет, медленно реагирует на открытие приложений и файлов, нужно его перегрузить, рассказывает агентству "Прайм" бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.
"Стоит сначала почистить кэш, избавиться от ненужного софта, проверить работающие в фоновом режиме приложения или удалить их. Скорость работы аппарата обычно увеличивается после этих действий", - обращает внимание эксперт.
Собеседник агентства рекомендует устраивать профилактику раз в неделю или раз в три месяца, отключая устройство на 5 минут или перезагружая его. Но стоит также учитывать, что телефон со временем так или иначе начнет работать медленнее, и перезагрузка в этом случае не поможет. Если "железо" телефона устарело, значит пора просто купить новый.
 
ТехнологииАнастасия Ильичева
 
 
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