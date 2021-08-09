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Специалист объяснила, когда необходимо перезагрузить смартфон

Специалист объяснила, когда необходимо перезагрузить смартфон - РИА Новости, 09.08.2021

Специалист объяснила, когда необходимо перезагрузить смартфон

Если смартфон "тормозит", виснет, медленно реагирует на открытие приложений и файлов, нужно его перегрузить, рассказывает агентству "Прайм" бизнес-аналитик... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T02:17

2021-08-09T02:17

2021-08-09T03:07

технологии

анастасия ильичева

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Если смартфон "тормозит", виснет, медленно реагирует на открытие приложений и файлов, нужно его перегрузить, рассказывает агентству "Прайм" бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.Собеседник агентства рекомендует устраивать профилактику раз в неделю или раз в три месяца, отключая устройство на 5 минут или перезагружая его. Но стоит также учитывать, что телефон со временем так или иначе начнет работать медленнее, и перезагрузка в этом случае не поможет. Если "железо" телефона устарело, значит пора просто купить новый.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, анастасия ильичева