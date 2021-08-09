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Специалист объяснила, когда необходимо перезагрузить смартфон
Специалист объяснила, когда необходимо перезагрузить смартфон - РИА Новости, 09.08.2021
Специалист объяснила, когда необходимо перезагрузить смартфон
Если смартфон "тормозит", виснет, медленно реагирует на открытие приложений и файлов, нужно его перегрузить, рассказывает агентству "Прайм" бизнес-аналитик... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T02:17
2021-08-09T02:17
2021-08-09T03:07
технологии
анастасия ильичева
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Если смартфон "тормозит", виснет, медленно реагирует на открытие приложений и файлов, нужно его перегрузить, рассказывает агентству "Прайм" бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.Собеседник агентства рекомендует устраивать профилактику раз в неделю или раз в три месяца, отключая устройство на 5 минут или перезагружая его. Но стоит также учитывать, что телефон со временем так или иначе начнет работать медленнее, и перезагрузка в этом случае не поможет. Если "железо" телефона устарело, значит пора просто купить новый.
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РИА Новости
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технологии, анастасия ильичева
02:17 09.08.2021 (обновлено: 03:07 09.08.2021)
Специалист объяснила, когда необходимо перезагрузить смартфон
Эксперт Ильичева посоветовала перезагрузить смартфон в случае его зависания