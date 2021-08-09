https://ria.ru/20210809/moglino-1745018897.html

Суд рассматривает дело о признании геноцидом зверств нацистов в Моглино

Суд рассматривает дело о признании геноцидом зверств нацистов в Моглино - РИА Новости, 09.08.2021

Суд рассматривает дело о признании геноцидом зверств нацистов в Моглино

Псковский областной суд начал рассмотрение заявления прокурора Псковской области о признании геноцидом преступлений нацистов во время Великой Отечественной... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T12:10

2021-08-09T12:10

2021-08-09T12:14

общество

псков

псковская область

великая отечественная война (1941-1945)

псковский областной суд

без срока давности

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Псковский областной суд начал рассмотрение заявления прокурора Псковской области о признании геноцидом преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны на территории концлагеря в Моглино."У нас на предварительном заседании удовлетворено ходатайство прокуратуры и к участию в деле привлечен специалист, который давал заключение по этому делу. Специалист будет участвовать послезавтра", - сказал судья в начале заседания, после чего слово было предоставлено представителю прокуратуры.Видеотрансляция заседания ведется на сайте суда.Прокуратура попросила признать факт геноцида советских граждан, передает корреспондент РИА Новости."Прошу суд установить факт, имеющий юридическое значение, признать установленными преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны на территории Псковской и Великолукской областей… военными преступлениями и преступлениями против человечества и геноцидом", - сказала представитель прокуратуры Елена Морозова.Она привела цифры, сколько мирных граждан и военнопленных погибли при расстрелах и после пыток в каждом районе Псковской и Великолукской областей. "Изложенные факты подтверждаются свидетельствами многочисленных очевидцев", - подчеркнула представитель надзорного ведомства, приведя показания о злодеяниях нацистов над советскими людьми некоторых из них.Морозова рассказала, что подобные свидетельства о преступлениях нацистов и их пособников имеются от жителей каждого района оккупированных областей. Как следует из данных ведомства, в концлагере в Моглино были убиты не менее 3 тысяч мирных граждан из числа узников.В заседании в режиме видеоконференцсвязи также участвуют заинтересованные лица из Ульяновска и Ставрополя.Псковский областной суд рассматривает заявление прокурора Псковской области в интересах РФ и неопределенного круга лиц - родственников (потомков) мирных жителей и военнопленных, погибших на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны от преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников. Отмечается, что в своем заявлении прокурор области Иван Грибов просит признать вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах на территории Псковской и Великолукской (с 02.10.1957 - Псковской) областей неустановленными лицами из числа нацистских преступников и изменников Родины в отношении мирного населения и советских военнопленных, военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом. Заявление было направлено по поручению генпрокуратура РФ Игоря Краснова.По информации Генпрокуратуры, были изучены материалы по факту обнаружения в районе деревень Моглино и Глоты Псковского района, на территории базы отдыха "Раздолье" в Пскове и в лесном массиве, между улицами Луговая и Пограничная, массового захоронения мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны, а также архивные документы. На этих территориях немецко-фашистскими захватчиками были сформированы карательные батальоны, которые возглавляли неустановленные лица из числа офицерского состава немецкого происхождения, в качестве исполнителей в него также вошли выходцы из Эстонской ССР.В 1941-1944 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, производили незаконные аресты советских граждан, в ходе которых применяли пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы. Подчеркивается, что на территории нынешней Псковской области за период временной оккупации немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками расстреляно более 42,5 тысячи мирных советских граждан, повешено 776, умерли после истязаний и пыток и сожжены заживо – более 7,6 тысячи, погибли более 329,4 тысячи советских военнопленных.

https://ria.ru/20201030/istorik-1582278406.html

https://ria.ru/20201030/kontslager-1582282190.html

https://ria.ru/20201030/kontslager-1582297346.html

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общество, псков, псковская область, великая отечественная война (1941-1945), псковский областной суд, без срока давности