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Минздрав направил во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов
Минздрав направил во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов - РИА Новости, 09.08.2021
Минздрав направил во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов
Минздрав РФ направляет группу анестезиологов-реаниматологов во Владикавказ в связи с происшествием в больнице, сообщает пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T21:41
2021-08-09T21:41
2021-08-09T22:03
владикавказ
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
михаил мурашко
порыв кислородной трубы во владикавказской больнице
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минздрав РФ направляет группу анестезиологов-реаниматологов во Владикавказ в связи с происшествием в больнице, сообщает пресс-служба Минздрава России.Ранее в понедельник в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошел прорыв внешней трубы, по которой поступал кислород. Скончались девять пациентов, находившихся в тяжелом состоянии."По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко во Владикавказ выезжает группа анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и специалисты Росздравнадзора", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владикавказ, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), михаил мурашко, порыв кислородной трубы во владикавказской больнице
21:41 09.08.2021 (обновлено: 22:03 09.08.2021)
Минздрав направил во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов
Минздрав направил во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов после ЧП в больнице