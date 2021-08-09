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Минздрав направил во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов

Минздрав направил во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов - РИА Новости, 09.08.2021

Минздрав направил во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов

Минздрав РФ направляет группу анестезиологов-реаниматологов во Владикавказ в связи с происшествием в больнице, сообщает пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T21:41

2021-08-09T21:41

2021-08-09T22:03

владикавказ

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

михаил мурашко

порыв кислородной трубы во владикавказской больнице

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минздрав РФ направляет группу анестезиологов-реаниматологов во Владикавказ в связи с происшествием в больнице, сообщает пресс-служба Минздрава России.Ранее в понедельник в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошел прорыв внешней трубы, по которой поступал кислород. Скончались девять пациентов, находившихся в тяжелом состоянии."По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко во Владикавказ выезжает группа анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и специалисты Росздравнадзора", - говорится в сообщении.

владикавказ

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владикавказ, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), михаил мурашко, порыв кислородной трубы во владикавказской больнице