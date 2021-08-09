https://ria.ru/20210809/mintsifry-1745063349.html

В Минцифры объяснили перевод чиновников на российские мессенджеры

В Минцифры объяснили перевод чиновников на российские мессенджеры - РИА Новости, 09.08.2021

В Минцифры объяснили перевод чиновников на российские мессенджеры

Единая коммуникационная платформа с российскими сервисами для рабочих коммуникаций чиновников и работников бюджетных организаций будет создана в России,... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T15:32

2021-08-09T15:32

2021-08-09T15:32

общество

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Единая коммуникационная платформа с российскими сервисами для рабочих коммуникаций чиновников и работников бюджетных организаций будет создана в России, сообщает пресс-служба Минцифры РФ."Сейчас такие коммуникации ведутся в основном в бесплатных, в том числе зарубежных, облачных сервисах, не обеспечивающих необходимый уровень безопасности передаваемой информации. … Принято решение о реализации в качестве альтернативы используемым решениям единой коммуникационной платформы, сервисы которой будут бесплатно доступны государственным организациям", - говорится в сообщении.Минцифры указывает, что такую платформу планируется разрабатывать не с нуля, а с учетом существующих "корпоративных решений для поддержки рабочего взаимодействия соответствующего уровня", которые внедрены и используются в некоторых крупных компаниях.Министерство обратило внимание, что требования об использовании российского пакета приложений касаются только рабочего взаимодействия чиновников и бюджетников."Это связано прежде всего с тем, что зачастую именно в таких коммуникациях происходит обмен служебной информацией, содержащей конфиденциальные сведения и персональные данные граждан. Это касается электронной почты, чатов, а также групповых видео и голосовых конференций", - отмечает Минцифры.

https://radiosputnik.ria.ru/20210315/messendzher-1601331172.html

https://ria.ru/20210420/internet-1729075136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия