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Лукашенко рассказал об обращении с нелегальными мигрантами в Литве
Лукашенко рассказал об обращении с нелегальными мигрантами в Литве - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко рассказал об обращении с нелегальными мигрантами в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Литве у нелегальных мигрантов, проникающих через белорусско-литовскую границу, отбирают деньги и ценные... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T17:22
2021-08-09T17:22
в мире
литва
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Литве у нелегальных мигрантов, проникающих через белорусско-литовскую границу, отбирают деньги и ценные вещи.По его словам, семьи мигрантов собирают им деньги на существование, а в Литве их отбирают.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, в этой связи власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".За последнее время ситуация на литовско-белорусской границе обострилась. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой на сопредельную территорию. При этом многие из них, в основном граждане Ирака, имели телесные повреждения. Четвертого августа официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что ночью на границе с Литвой был обнаружен мигрант из Ирака. Он был в тяжелом физическом состоянии и впоследствии скончался. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "убийство". После этого по поручению Лукашенко охрана госграницы была усилена. Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в связи с заявлением Минска о смерти мигранта из Ирака утверждал, что ни один из нелегалов в Литве не был ранен, ни в кого не стреляли.
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в мире, литва, белоруссия, александр лукашенко
17:22 09.08.2021
 
Лукашенко рассказал об обращении с нелегальными мигрантами в Литве

Президент Белоруссии Лукашенко: в Литве у нелегальных мигрантов отбирают деньги и ценные вещи

© AP Photo / Mindaugas KulbisМигранты из Камеруна в лагере беженцев в селе Виденяй, Литва
Мигранты из Камеруна в лагере беженцев в селе Виденяй, Литва - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Литве у нелегальных мигрантов, проникающих через белорусско-литовскую границу, отбирают деньги и ценные вещи.
"У некоторых беженцев они (представители Литвы - ред.) отбирали… до 10 тысяч долларов. Мы же это видим. Они у них отбирали телефоны и более дорогие вещи, если есть - деньги", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник.
По его словам, семьи мигрантов собирают им деньги на существование, а в Литве их отбирают.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, в этой связи власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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За последнее время ситуация на литовско-белорусской границе обострилась. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой на сопредельную территорию. При этом многие из них, в основном граждане Ирака, имели телесные повреждения. Четвертого августа официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что ночью на границе с Литвой был обнаружен мигрант из Ирака. Он был в тяжелом физическом состоянии и впоследствии скончался. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "убийство". После этого по поручению Лукашенко охрана госграницы была усилена. Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в связи с заявлением Минска о смерти мигранта из Ирака утверждал, что ни один из нелегалов в Литве не был ранен, ни в кого не стреляли.
 
В миреЛитваБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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