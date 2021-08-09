https://ria.ru/20210809/migranty-1745083505.html

Лукашенко рассказал об обращении с нелегальными мигрантами в Литве

Лукашенко рассказал об обращении с нелегальными мигрантами в Литве - РИА Новости, 09.08.2021

Лукашенко рассказал об обращении с нелегальными мигрантами в Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Литве у нелегальных мигрантов, проникающих через белорусско-литовскую границу, отбирают деньги и ценные... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T17:22

2021-08-09T17:22

2021-08-09T17:22

в мире

литва

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Литве у нелегальных мигрантов, проникающих через белорусско-литовскую границу, отбирают деньги и ценные вещи.По его словам, семьи мигрантов собирают им деньги на существование, а в Литве их отбирают.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, в этой связи власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".За последнее время ситуация на литовско-белорусской границе обострилась. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой на сопредельную территорию. При этом многие из них, в основном граждане Ирака, имели телесные повреждения. Четвертого августа официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что ночью на границе с Литвой был обнаружен мигрант из Ирака. Он был в тяжелом физическом состоянии и впоследствии скончался. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "убийство". После этого по поручению Лукашенко охрана госграницы была усилена. Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в связи с заявлением Минска о смерти мигранта из Ирака утверждал, что ни один из нелегалов в Литве не был ранен, ни в кого не стреляли.

https://ria.ru/20210809/protasevich-1745027469.html

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белоруссия

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в мире, литва, белоруссия, александр лукашенко