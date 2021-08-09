Лукашенко рассказал об обращении с нелегальными мигрантами в Литве
Президент Белоруссии Лукашенко: в Литве у нелегальных мигрантов отбирают деньги и ценные вещи
© AP Photo / Mindaugas KulbisМигранты из Камеруна в лагере беженцев в селе Виденяй, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Литве у нелегальных мигрантов, проникающих через белорусско-литовскую границу, отбирают деньги и ценные вещи.
"У некоторых беженцев они (представители Литвы - ред.) отбирали… до 10 тысяч долларов. Мы же это видим. Они у них отбирали телефоны и более дорогие вещи, если есть - деньги", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник.
По его словам, семьи мигрантов собирают им деньги на существование, а в Литве их отбирают.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, в этой связи власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
За последнее время ситуация на литовско-белорусской границе обострилась. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой на сопредельную территорию. При этом многие из них, в основном граждане Ирака, имели телесные повреждения. Четвертого августа официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что ночью на границе с Литвой был обнаружен мигрант из Ирака. Он был в тяжелом физическом состоянии и впоследствии скончался. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "убийство". После этого по поручению Лукашенко охрана госграницы была усилена. Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в связи с заявлением Минска о смерти мигранта из Ирака утверждал, что ни один из нелегалов в Литве не был ранен, ни в кого не стреляли.