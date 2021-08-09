Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210809/mayning-1745124574.html
В правительстве Камчатского края пресекли попытку майнинга криптовалюты
В правительстве Камчатского края пресекли попытку майнинга криптовалюты - РИА Новости, 09.08.2021
В правительстве Камчатского края пресекли попытку майнинга криптовалюты
Сотрудники Минцифры Камчатского края обнаружили попытку установки программ для майнинга криптовалют на служебные компьютеры правительства Камчатки под учетными... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T23:53
2021-08-09T23:53
технологии
камчатский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/144874/38/1448743837_0:263:5001:3076_1920x0_80_0_0_511e3e3a400518d4be7bd3725e7824c8.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 авг - РИА Новости. Сотрудники Минцифры Камчатского края обнаружили попытку установки программ для майнинга криптовалют на служебные компьютеры правительства Камчатки под учетными записями госслужащих, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края."В ходе проверки установлено, что под учетными записями нескольких госслужащих на их автоматизированные рабочие места была зафиксирована попытка установки специального программного обеспечения, предназначенного для майнинга криптовалют. Программное обеспечение было подготовлено к вычислению криптовалют Monero, Bytecoin и Infinium-8", — говорится в сообщении.В правительстве добавили, что обнаруженные программы могли поставить под угрозу безопасность информационно-коммуникационной сети правительства Камчатского края, "в том числе создав опасность заражения компьютеров и серверного оборудования криптоджекингом – компьютерным вирусом, который скрывается в системе и похищает вычислительные ресурсы устройства для добычи ценных криптовалют".Материалы проверки передали в ФСБ, сказали в правительстве."В связи с тем, что майнинг по своей сути предполагает максимальное загрузку мощностей компьютеров, вредоносное ПО могло бы повлечь сокращение ресурса задействованных в вычислении криптовалюты компьютеров и привело бы к обесточиванию всех систем правительства Камчатского края", — добавили в правительстве.
https://ria.ru/20210809/mintsifry-1745063349.html
камчатский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/144874/38/1448743837_275:0:4724:3337_1920x0_80_0_0_472650db6e18d375323ebefbadf7cf81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, камчатский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
23:53 09.08.2021
 
В правительстве Камчатского края пресекли попытку майнинга криптовалюты

Сотрудники камчатского правительства пытались майнить криптовалюту на рабочих компьютерах

© Fotolia / undreyМужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Fotolia / undrey
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 авг - РИА Новости. Сотрудники Минцифры Камчатского края обнаружили попытку установки программ для майнинга криптовалют на служебные компьютеры правительства Камчатки под учетными записями госслужащих, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.
"В ходе проверки установлено, что под учетными записями нескольких госслужащих на их автоматизированные рабочие места была зафиксирована попытка установки специального программного обеспечения, предназначенного для майнинга криптовалют. Программное обеспечение было подготовлено к вычислению криптовалют Monero, Bytecoin и Infinium-8", — говорится в сообщении.
В правительстве добавили, что обнаруженные программы могли поставить под угрозу безопасность информационно-коммуникационной сети правительства Камчатского края, "в том числе создав опасность заражения компьютеров и серверного оборудования криптоджекингом – компьютерным вирусом, который скрывается в системе и похищает вычислительные ресурсы устройства для добычи ценных криптовалют".
Материалы проверки передали в ФСБ, сказали в правительстве.
"В связи с тем, что майнинг по своей сути предполагает максимальное загрузку мощностей компьютеров, вредоносное ПО могло бы повлечь сокращение ресурса задействованных в вычислении криптовалюты компьютеров и привело бы к обесточиванию всех систем правительства Камчатского края", — добавили в правительстве.
Мужчина сидит за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 15:32
В Минцифры объяснили перевод чиновников на российские мессенджеры
 
ТехнологииКамчатский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
03:11Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни
03:09Военная разведка Украины полностью переключилась на Россию, заявили в ЦАСТ
03:00Юристы предупредили о рисках дарения недвижимости
02:59В Киеве заявили, что Германию и Францию напугала военная мощь Украины
02:50Блинкен: мир не может откладывать меры по борьбе с изменениями климата
02:29Белорусская ассоциация гимнастики объяснила оскорбление России
Лента новостейМолния