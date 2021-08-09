https://ria.ru/20210809/mayning-1745124574.html

В правительстве Камчатского края пресекли попытку майнинга криптовалюты

В правительстве Камчатского края пресекли попытку майнинга криптовалюты - РИА Новости, 09.08.2021

В правительстве Камчатского края пресекли попытку майнинга криптовалюты

Сотрудники Минцифры Камчатского края обнаружили попытку установки программ для майнинга криптовалют на служебные компьютеры правительства Камчатки под учетными... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T23:53

2021-08-09T23:53

2021-08-09T23:53

технологии

камчатский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 авг - РИА Новости. Сотрудники Минцифры Камчатского края обнаружили попытку установки программ для майнинга криптовалют на служебные компьютеры правительства Камчатки под учетными записями госслужащих, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края."В ходе проверки установлено, что под учетными записями нескольких госслужащих на их автоматизированные рабочие места была зафиксирована попытка установки специального программного обеспечения, предназначенного для майнинга криптовалют. Программное обеспечение было подготовлено к вычислению криптовалют Monero, Bytecoin и Infinium-8", — говорится в сообщении.В правительстве добавили, что обнаруженные программы могли поставить под угрозу безопасность информационно-коммуникационной сети правительства Камчатского края, "в том числе создав опасность заражения компьютеров и серверного оборудования криптоджекингом – компьютерным вирусом, который скрывается в системе и похищает вычислительные ресурсы устройства для добычи ценных криптовалют".Материалы проверки передали в ФСБ, сказали в правительстве."В связи с тем, что майнинг по своей сути предполагает максимальное загрузку мощностей компьютеров, вредоносное ПО могло бы повлечь сокращение ресурса задействованных в вычислении криптовалюты компьютеров и привело бы к обесточиванию всех систем правительства Камчатского края", — добавили в правительстве.

https://ria.ru/20210809/mintsifry-1745063349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, камчатский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия