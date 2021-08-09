https://ria.ru/20210809/mat-1745028618.html

В Минздраве Тульской области рассказали о состоянии матери убитой девочки

В Минздраве Тульской области рассказали о состоянии матери убитой девочки - РИА Новости, 09.08.2021

В Минздраве Тульской области рассказали о состоянии матери убитой девочки

Состояние получившей ранение в результате стрельбы в деревне Панарино в Тульской области женщины оценивается как стабильно тяжелое, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T12:57

2021-08-09T12:57

2021-08-09T12:57

происшествия

тульская область

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РЯЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. Состояние получившей ранение в результате стрельбы в деревне Панарино в Тульской области женщины оценивается как стабильно тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.Трагедия произошла в деревне Панарино Щекинского района вечером в воскресенье. Пьяный местный житель 1952 года рождения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью 2,5 лет на руках. От ранения в голову ребенок скончался на месте. Женщину госпитализировали. Мужчина задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу."Находится в областной клинической больнице. Состояние стабильно тяжелое. Другие подробности не уточняем", - сказал собеседник агентства.Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах, мужчина был пьян, а в тот вечер, со слов соседей, был обижен на чьи-то слова. Стрелял он не прицельно. По словам соседей, они повалили мужчину на землю и отобрали оружие.Прокуратура Тульской области проверит соблюдение законодательства об обороте оружия. Для координации работы правоохранительных органов на место выезжал прокурор области Александр Грицаенко.

https://ria.ru/20210809/ubiystvo-1745013216.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тульская область