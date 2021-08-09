https://ria.ru/20210809/maksim-1745037301.html

МакSим переведут в обычную палату

МакSим переведут в обычную палату - РИА Новости, 09.08.2021

МакSим переведут в обычную палату

МакSим (Марина Абросимова) переводят в обычную палату. Об этом рассказала в личном микроблоге директор певицы Маргарита Соколова. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T13:44

2021-08-09T13:44

2021-08-09T13:44

шоубиз

макsим (марина абросимова)

коронавирус covid-19

маргарита соколова (директор макsим)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739880392_0:264:2048:1416_1920x0_80_0_0_16ae2cfffbfbd7a9876f7e43082f7085.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. МакSим (Марина Абросимова) переводят в обычную палату. Об этом рассказала в личном микроблоге директор певицы Маргарита Соколова."Дорогие друзья! И вы, и мы ждали с нетерпением эту радостную новость. Ваша любимая артистка идет на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату. Когда будет точно выписка, врачи не комментируют, но она не за горами. Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход. Конечно, еще потребуется длительное восстановление. Силы необходимо восполнять, энергии еще недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, кушать, общаться", — пишет Соколова. Директор исполнительницы также отметила, что пока МакSим нельзя петь и летать на самолетах. Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, — российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".Ранее сообщалось, что МакSим полностью пришла в себя, все функции ее организма в порядке.

https://ria.ru/20210804/maksim-1744418028.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макsим (марина абросимова), коронавирус covid-19, маргарита соколова (директор макsим)