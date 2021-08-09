https://ria.ru/20210809/maksim-1745037301.html
МакSим переведут в обычную палату
МакSим переведут в обычную палату - РИА Новости, 09.08.2021
МакSим переведут в обычную палату
МакSим (Марина Абросимова) переводят в обычную палату. Об этом рассказала в личном микроблоге директор певицы Маргарита Соколова. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T13:44
2021-08-09T13:44
2021-08-09T13:44
шоубиз
макsим (марина абросимова)
коронавирус covid-19
маргарита соколова (директор макsим)
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. МакSим (Марина Абросимова) переводят в обычную палату. Об этом рассказала в личном микроблоге директор певицы Маргарита Соколова."Дорогие друзья! И вы, и мы ждали с нетерпением эту радостную новость. Ваша любимая артистка идет на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату. Когда будет точно выписка, врачи не комментируют, но она не за горами. Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход. Конечно, еще потребуется длительное восстановление. Силы необходимо восполнять, энергии еще недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, кушать, общаться", — пишет Соколова. Директор исполнительницы также отметила, что пока МакSим нельзя петь и летать на самолетах. Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, — российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".Ранее сообщалось, что МакSим полностью пришла в себя, все функции ее организма в порядке.
https://ria.ru/20210804/maksim-1744418028.html
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макsим (марина абросимова), коронавирус covid-19, маргарита соколова (директор макsим)
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
МакSим (Марина Абросимова) переводят в обычную палату. Об этом рассказала
в личном микроблоге директор певицы Маргарита Соколова.
"Дорогие друзья! И вы, и мы ждали с нетерпением эту радостную новость. Ваша любимая артистка идет на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату. Когда будет точно выписка, врачи не комментируют, но она не за горами. Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход. Конечно, еще потребуется длительное восстановление. Силы необходимо восполнять, энергии еще недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, кушать, общаться", — пишет Соколова.
Директор исполнительницы также отметила, что пока МакSим нельзя петь и летать на самолетах.
Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, — российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
Ранее сообщалось, что МакSим полностью пришла
в себя, все функции ее организма в порядке.