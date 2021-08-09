https://ria.ru/20210809/madonna-1745100759.html

Сын Мадонны и Гая Ричи стал моделью

Сын Мадонны и Гая Ричи стал моделью - РИА Новости, 09.08.2021

Сын Мадонны и Гая Ричи стал моделью

20-летний сын певицы Мадонны и режиссера Гая Ричи впервые попробовал свои силы в качестве модели для глянцевого журнала. Рокко Ричи появился в журнале The Rake... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T20:00

2021-08-09T20:00

2021-08-09T20:00

шоубиз

мода

мадонна

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. 20-летний сын певицы Мадонны и режиссера Гая Ричи впервые попробовал свои силы в качестве модели для глянцевого журнала. Рокко Ричи появился в журнале The Rake в элегантной черно-белой съемке. Сын Мадонны предстал в винтажном костюме и классических туфлях.Несмотря на выдержанный для страниц журнала образ, характер Рокко нельзя назвать спокойным. Сына экстравагантной певицы несколько лет назад задержали за хранение и употребление наркотиков.Сама Мадонна также продолжает эпатировать подписчиков, выкладывая снимки с результатами хирургических вмешательств. На одном из свежих фото подписчики укорили певицу, что она слишком перебарщивает с пластикой и все больше становится похожа на сестер из семейства Кардашьян.В модельном бизнесе успела проявить себя и старшая дочь Мадонны Лурдес Леон – в интервью Vogue она рассказала, каково быть ребенком звезды.

https://ria.ru/20210424/madonna-1729592767.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мода, мадонна