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Сын Мадонны и Гая Ричи стал моделью
Сын Мадонны и Гая Ричи стал моделью - РИА Новости, 09.08.2021
Сын Мадонны и Гая Ричи стал моделью
20-летний сын певицы Мадонны и режиссера Гая Ричи впервые попробовал свои силы в качестве модели для глянцевого журнала. Рокко Ричи появился в журнале The Rake... РИА Новости, 09.08.2021
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шоубиз
мода
мадонна
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. 20-летний сын певицы Мадонны и режиссера Гая Ричи впервые попробовал свои силы в качестве модели для глянцевого журнала. Рокко Ричи появился в журнале The Rake в элегантной черно-белой съемке. Сын Мадонны предстал в винтажном костюме и классических туфлях.Несмотря на выдержанный для страниц журнала образ, характер Рокко нельзя назвать спокойным. Сына экстравагантной певицы несколько лет назад задержали за хранение и употребление наркотиков.Сама Мадонна также продолжает эпатировать подписчиков, выкладывая снимки с результатами хирургических вмешательств. На одном из свежих фото подписчики укорили певицу, что она слишком перебарщивает с пластикой и все больше становится похожа на сестер из семейства Кардашьян.В модельном бизнесе успела проявить себя и старшая дочь Мадонны Лурдес Леон – в интервью Vogue она рассказала, каково быть ребенком звезды.
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мода, мадонна
20:00 09.08.2021
 

Сын Мадонны и Гая Ричи стал моделью

© AP Photo / Evan AgostiniПевица Мадонна
Певица Мадонна - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© AP Photo / Evan Agostini
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. 20-летний сын певицы Мадонны и режиссера Гая Ричи впервые попробовал свои силы в качестве модели для глянцевого журнала. Рокко Ричи появился в журнале The Rake в элегантной черно-белой съемке. Сын Мадонны предстал в винтажном костюме и классических туфлях.
Несмотря на выдержанный для страниц журнала образ, характер Рокко нельзя назвать спокойным. Сына экстравагантной певицы несколько лет назад задержали за хранение и употребление наркотиков.
Сама Мадонна также продолжает эпатировать подписчиков, выкладывая снимки с результатами хирургических вмешательств. На одном из свежих фото подписчики укорили певицу, что она слишком перебарщивает с пластикой и все больше становится похожа на сестер из семейства Кардашьян.
В модельном бизнесе успела проявить себя и старшая дочь Мадонны Лурдес Леон – в интервью Vogue она рассказала, каково быть ребенком звезды.
Тимоти Шаламе и Лурдес Леон - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
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