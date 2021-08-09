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Лукашенко по ошибке обратился к журналистке из Америки
Лукашенко по ошибке обратился к журналистке из Америки - РИА Новости, 10.08.2021
Лукашенко по ошибке обратился к журналистке из Америки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время "большого разговора" с представителями медиа, общественности и экспертами предложил предоставить право задать... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-09T23:59
2021-08-10T05:39
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время "большого разговора" с представителями медиа, общественности и экспертами предложил предоставить право задать ему вопрос одной из журналисток в зале Дворца Независимости в Минске, назвав ее представителем регионов, а она оказалась американкой.Незадолго до инцидента пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт обратила внимание, что за время мероприятия еще не было предоставлено право задать вопросы сотрудникам региональной прессы Белоруссии, которых в зале "немало", и предложила представительнице издания "Минска правда", которая находилась в первых рядах в зале, задать вопрос. Затем вопросы вновь задавали иностранные журналисты."Ну вот девушка с региона", - обозначил через некоторое время Лукашенко журналистку в первых рядах в зале, которой предложил предоставить право следующей задать ему вопрос.Пресс-секретарь президента, несколько растерявшись, уточнила, кого именно глава государства имеет в виду, и передала ей слово. "Вам дали слово, чего вы ждете? Пожалуйста", - сказала она, смеясь."Спасибо. Здравствуйте. Валери Хопкинс, газета New York Times", - сказала журналистка, вызвав дружный смех в зале.
https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745107547.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
23:59 09.08.2021 (обновлено: 05:39 10.08.2021)
 
Лукашенко по ошибке обратился к журналистке из Америки

Президент Александр Лукашенко на пресс-конференции по ошибке обратился к американской журналистке

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время "большого разговора" с представителями медиа, общественности и экспертами предложил предоставить право задать ему вопрос одной из журналисток в зале Дворца Независимости в Минске, назвав ее представителем регионов, а она оказалась американкой.
Незадолго до инцидента пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт обратила внимание, что за время мероприятия еще не было предоставлено право задать вопросы сотрудникам региональной прессы Белоруссии, которых в зале "немало", и предложила представительнице издания "Минска правда", которая находилась в первых рядах в зале, задать вопрос. Затем вопросы вновь задавали иностранные журналисты.
На встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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"Ну вот девушка с региона", - обозначил через некоторое время Лукашенко журналистку в первых рядах в зале, которой предложил предоставить право следующей задать ему вопрос.
Пресс-секретарь президента, несколько растерявшись, уточнила, кого именно глава государства имеет в виду, и передала ей слово. "Вам дали слово, чего вы ждете? Пожалуйста", - сказала она, смеясь.
"Спасибо. Здравствуйте. Валери Хопкинс, газета New York Times", - сказала журналистка, вызвав дружный смех в зале.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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