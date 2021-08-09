https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745124772.html

Лукашенко по ошибке обратился к журналистке из Америки

Лукашенко по ошибке обратился к журналистке из Америки - РИА Новости, 10.08.2021

Лукашенко по ошибке обратился к журналистке из Америки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время "большого разговора" с представителями медиа, общественности и экспертами предложил предоставить право задать... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-09T23:59

2021-08-09T23:59

2021-08-10T05:39

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время "большого разговора" с представителями медиа, общественности и экспертами предложил предоставить право задать ему вопрос одной из журналисток в зале Дворца Независимости в Минске, назвав ее представителем регионов, а она оказалась американкой.Незадолго до инцидента пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт обратила внимание, что за время мероприятия еще не было предоставлено право задать вопросы сотрудникам региональной прессы Белоруссии, которых в зале "немало", и предложила представительнице издания "Минска правда", которая находилась в первых рядах в зале, задать вопрос. Затем вопросы вновь задавали иностранные журналисты."Ну вот девушка с региона", - обозначил через некоторое время Лукашенко журналистку в первых рядах в зале, которой предложил предоставить право следующей задать ему вопрос.Пресс-секретарь президента, несколько растерявшись, уточнила, кого именно глава государства имеет в виду, и передала ей слово. "Вам дали слово, чего вы ждете? Пожалуйста", - сказала она, смеясь."Спасибо. Здравствуйте. Валери Хопкинс, газета New York Times", - сказала журналистка, вызвав дружный смех в зале.

https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745107547.html

https://ria.ru/20210809/evropa-1745095835.html

белоруссия

минск

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко