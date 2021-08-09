23:59 09.08.2021 (обновлено: 05:39 10.08.2021)
Лукашенко по ошибке обратился к журналистке из Америки
Президент Александр Лукашенко на пресс-конференции по ошибке обратился к американской журналистке
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время "большого разговора" с представителями медиа, общественности и экспертами предложил предоставить право задать ему вопрос одной из журналисток в зале Дворца Независимости в Минске, назвав ее представителем регионов, а она оказалась американкой.
Незадолго до инцидента пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт обратила внимание, что за время мероприятия еще не было предоставлено право задать вопросы сотрудникам региональной прессы Белоруссии, которых в зале "немало", и предложила представительнице издания "Минска правда", которая находилась в первых рядах в зале, задать вопрос. Затем вопросы вновь задавали иностранные журналисты.
"Ну вот девушка с региона", - обозначил через некоторое время Лукашенко журналистку в первых рядах в зале, которой предложил предоставить право следующей задать ему вопрос.
Пресс-секретарь президента, несколько растерявшись, уточнила, кого именно глава государства имеет в виду, и передала ей слово. "Вам дали слово, чего вы ждете? Пожалуйста", - сказала она, смеясь.
"Спасибо. Здравствуйте. Валери Хопкинс, газета New York Times", - сказала журналистка, вызвав дружный смех в зале.