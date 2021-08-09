https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745107547.html
Лукашенко побил свой рекорд по продолжительности общения с прессой
Лукашенко побил свой рекорд по продолжительности общения с прессой - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко побил свой рекорд по продолжительности общения с прессой
"Большой разговор" президента Белоруссии Александра Лукашенко с общественностью и СМИ закончился, он длился рекордные 8 часов 15 минут, передает корреспондент... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T19:48
2021-08-09T19:48
2021-08-09T19:48
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александр лукашенко
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. "Большой разговор" президента Белоруссии Александра Лукашенко с общественностью и СМИ закончился, он длился рекордные 8 часов 15 минут, передает корреспондент РИА Новости.Общение проходило в рабочей резиденции Лукашенко - Дворце независимости, ровно через год после президентских выборов, за которыми в стране последовали несанкционированные акции протеста оппозиции и новый виток западных санкций против республики.Как сообщал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого", "Большой разговор" вызвал интерес у потенциальных участников: их число за период аккредитации приблизилось к тысяче. Из тех, кто подал заявки, организаторы должны были отобрать около 300 человек.В ходе встречи Лукашенко рассказал о своем преемнике, когда Белоруссия признает Крым, что он думает по поводу интеграции с Россией и войдет ли Белоруссия в состав РФ.Предыдущий рекорд общения Лукашенко с общественностью и СМИ составил 7,5 часов.
https://ria.ru/20210809/belorussiya-1745014040.html
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"Не надо гадать" — Лукашенко ответил на вопрос, когда уйдет с поста президента
"Не надо гадать" — Лукашенко ответил на вопрос, когда уйдет с поста президента
2021-08-09T19:48
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия
Лукашенко побил свой рекорд по продолжительности общения с прессой
"Большой разговор" президента Белоруссии Лукашенко с общественностью и СМИ длился 8 часов 15 минут