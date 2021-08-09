Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745107547.html
Лукашенко побил свой рекорд по продолжительности общения с прессой
Лукашенко побил свой рекорд по продолжительности общения с прессой - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко побил свой рекорд по продолжительности общения с прессой
"Большой разговор" президента Белоруссии Александра Лукашенко с общественностью и СМИ закончился, он длился рекордные 8 часов 15 минут, передает корреспондент... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T19:48
2021-08-09T19:48
в мире
белоруссия
александр лукашенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745033613_0:167:3228:1982_1920x0_80_0_0_7e1441bef0e952f761c4aaede398e3cb.jpg
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. "Большой разговор" президента Белоруссии Александра Лукашенко с общественностью и СМИ закончился, он длился рекордные 8 часов 15 минут, передает корреспондент РИА Новости.Общение проходило в рабочей резиденции Лукашенко - Дворце независимости, ровно через год после президентских выборов, за которыми в стране последовали несанкционированные акции протеста оппозиции и новый виток западных санкций против республики.Как сообщал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого", "Большой разговор" вызвал интерес у потенциальных участников: их число за период аккредитации приблизилось к тысяче. Из тех, кто подал заявки, организаторы должны были отобрать около 300 человек.В ходе встречи Лукашенко рассказал о своем преемнике, когда Белоруссия признает Крым, что он думает по поводу интеграции с Россией и войдет ли Белоруссия в состав РФ.Предыдущий рекорд общения Лукашенко с общественностью и СМИ составил 7,5 часов.
https://ria.ru/20210809/belorussiya-1745014040.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Не надо гадать" — Лукашенко ответил на вопрос, когда уйдет с поста президента
"Не надо гадать" — Лукашенко ответил на вопрос, когда уйдет с поста президента
2021-08-09T19:48
true
PT1M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745033613_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8b210a926116a40e52761242f4311113.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия
19:48 09.08.2021
 
Лукашенко побил свой рекорд по продолжительности общения с прессой

"Большой разговор" президента Белоруссии Лукашенко с общественностью и СМИ длился 8 часов 15 минут

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкНа встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
На встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. "Большой разговор" президента Белоруссии Александра Лукашенко с общественностью и СМИ закончился, он длился рекордные 8 часов 15 минут, передает корреспондент РИА Новости.
Общение проходило в рабочей резиденции Лукашенко - Дворце независимости, ровно через год после президентских выборов, за которыми в стране последовали несанкционированные акции протеста оппозиции и новый виток западных санкций против республики.
Как сообщал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого", "Большой разговор" вызвал интерес у потенциальных участников: их число за период аккредитации приблизилось к тысяче. Из тех, кто подал заявки, организаторы должны были отобрать около 300 человек.
В ходе встречи Лукашенко рассказал о своем преемнике, когда Белоруссия признает Крым, что он думает по поводу интеграции с Россией и войдет ли Белоруссия в состав РФ.
Предыдущий рекорд общения Лукашенко с общественностью и СМИ составил 7,5 часов.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Головой Путина думаю — Лукашенко ответил на вопрос о вождении Белоруссии в состав РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 11:48Союзное государство
"Головная боль". Лукашенко ответил на вопрос об интеграции с Россией
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
03:11Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни
03:09Военная разведка Украины полностью переключилась на Россию, заявили в ЦАСТ
03:00Юристы предупредили о рисках дарения недвижимости
02:59В Киеве заявили, что Германию и Францию напугала военная мощь Украины
02:50Блинкен: мир не может откладывать меры по борьбе с изменениями климата
02:29Белорусская ассоциация гимнастики объяснила оскорбление России
Лента новостейМолния