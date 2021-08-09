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Резиденцию Лукашенко в Google Maps обозначили как "Поместье диктатора"
Резиденцию Лукашенко в Google Maps обозначили как "Поместье диктатора" - РИА Новости, 09.08.2021
Резиденцию Лукашенко в Google Maps обозначили как "Поместье диктатора"
Надпись "поместье диктатора" появилась в обозначении рабочей резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко - Дворца Независимости в Минске - в Google... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T16:31
2021-08-09T16:31
в мире
белоруссия
минск
google
александр лукашенко
кгб белоруссии
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Надпись "поместье диктатора" появилась в обозначении рабочей резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко - Дворца Независимости в Минске - в Google Maps.В понедельник во Дворце Независимости в Минске проходит "Большой разговор" с Лукашенко. Глава белорусского государства уже более пяти часов общается с СМИ, общественностью и экспертами.Лукашенко уже рассказал, что он думает о западных санкциях, на каких условиях признает Крым российским, что творилось на протестах в Белоруссии год назад, а также кто может стать его преемником.Победа на выборах 2020 года для Лукашенко стала шестой подряд, по данным ЦИК, он набрал более 80% голосов. Последовавшие за этим несанкционированные протесты оппозиции на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками, и для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
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в мире, белоруссия, минск, google, александр лукашенко, кгб белоруссии
16:31 09.08.2021
 
Резиденцию Лукашенко в Google Maps обозначили как "Поместье диктатора"

Рабочую резиденцию президента Белоруссии Лукашенко в Google Maps обозначили как "Поместье диктатора"

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Надпись "поместье диктатора" появилась в обозначении рабочей резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко - Дворца Независимости в Минске - в Google Maps.
В понедельник во Дворце Независимости в Минске проходит "Большой разговор" с Лукашенко. Глава белорусского государства уже более пяти часов общается с СМИ, общественностью и экспертами.
Лукашенко уже рассказал, что он думает о западных санкциях, на каких условиях признает Крым российским, что творилось на протестах в Белоруссии год назад, а также кто может стать его преемником.
Победа на выборах 2020 года для Лукашенко стала шестой подряд, по данным ЦИК, он набрал более 80% голосов. Последовавшие за этим несанкционированные протесты оппозиции на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками, и для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Не надо гадать — Лукашенко ответил на вопрос, когда уйдет с поста президента - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 14:04
Лукашенко ответил на вопрос, когда уйдет с поста президента
 
В миреБелоруссияМинскGoogleАлександр ЛукашенкоКГБ Белоруссии
 
 
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