https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745075759.html

Резиденцию Лукашенко в Google Maps обозначили как "Поместье диктатора"

Резиденцию Лукашенко в Google Maps обозначили как "Поместье диктатора" - РИА Новости, 09.08.2021

Резиденцию Лукашенко в Google Maps обозначили как "Поместье диктатора"

Надпись "поместье диктатора" появилась в обозначении рабочей резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко - Дворца Независимости в Минске - в Google... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T16:31

2021-08-09T16:31

2021-08-09T16:31

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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Надпись "поместье диктатора" появилась в обозначении рабочей резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко - Дворца Независимости в Минске - в Google Maps.В понедельник во Дворце Независимости в Минске проходит "Большой разговор" с Лукашенко. Глава белорусского государства уже более пяти часов общается с СМИ, общественностью и экспертами.Лукашенко уже рассказал, что он думает о западных санкциях, на каких условиях признает Крым российским, что творилось на протестах в Белоруссии год назад, а также кто может стать его преемником.Победа на выборах 2020 года для Лукашенко стала шестой подряд, по данным ЦИК, он набрал более 80% голосов. Последовавшие за этим несанкционированные протесты оппозиции на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками, и для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745044840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, google, александр лукашенко, кгб белоруссии