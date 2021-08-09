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https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745065206.html
Лукашенко назвал условие размещения в Белоруссии российских военных
Лукашенко назвал условие размещения в Белоруссии российских военных - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко назвал условие размещения в Белоруссии российских военных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет готов к размещению в республике Вооруженных сил России в случае опасности развязывания новой мировой... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T15:42
2021-08-09T16:19
в мире
белоруссия
александр лукашенко
минск
с-400 «триумф»
россия
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет готов к размещению в республике Вооруженных сил России в случае опасности развязывания новой мировой войны."Вы, ребята (страны Запада – ред.), чего паритесь, по поводу того, что у нас будет размещена российская база? Она здесь не нужна, и мы с президентом (России – ред.) давно определились. Вы чего паритесь, если у вас база на базе сидит и этой базой погоняет, ядерным оружием бряцаете? Вы нам какие-то условия ставите, вы опасаетесь, что здесь китайская, или российская будет база, или украинская? Вы сначала у себя разберитесь. Но если будет нужно, то тут не просто будет база, тут все Вооруженные силы РФ будут размещены… При каких условиях? В случае опасности развязывания новой мировой войны", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.Глава государства также отметил, что для РФ сейчас нет смысла тратить деньги и создавать на территории республики военные базы."Я бы был заинтересован, если бы здесь были размещены какие-то серьезные ракетные установки, но их нельзя к театру военных действий непосредственно подвести, прямо в огород натовцев, потому что они будут обстреляны из самого обычного оружия, "Градов", еще каких-то минометов и так далее. И ракеты не надо против них. Поэтому никогда Россия сюда не передвинет тем более ядерные боеголовки, они будут непосредственно под обстрелом с территории Польши и Литвы", - пояснил Лукашенко.Ранее Лукашенко заявил, что Минск для обеспечения безопасности Союзного государства готов принять на территории республики военных из России, но пока такой необходимости нет. Лукашенко также заявил, что вопрос размещения авиабаз РФ в Белоруссии с российским коллегой Владимиром Путиным никогда не обсуждался, при современных вооружениях в этом нет необходимости.
https://ria.ru/20210809/s-400-1745069475.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, минск, с-400 «триумф», россия
15:42 09.08.2021 (обновлено: 16:19 09.08.2021)
 
Лукашенко назвал условие размещения в Белоруссии российских военных

Президент Белоруссии Лукашенко: страна разместит российских военных при угрозе новой мировой войны

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с Президентом"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет готов к размещению в республике Вооруженных сил России в случае опасности развязывания новой мировой войны.
"Вы, ребята (страны Запада – ред.), чего паритесь, по поводу того, что у нас будет размещена российская база? Она здесь не нужна, и мы с президентом (России – ред.) давно определились. Вы чего паритесь, если у вас база на базе сидит и этой базой погоняет, ядерным оружием бряцаете? Вы нам какие-то условия ставите, вы опасаетесь, что здесь китайская, или российская будет база, или украинская? Вы сначала у себя разберитесь. Но если будет нужно, то тут не просто будет база, тут все Вооруженные силы РФ будут размещены… При каких условиях? В случае опасности развязывания новой мировой войны", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.
Зенитный ракетный комплекс С-400 - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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Лукашенко уверен, что Белоруссия получит С-400
Глава государства также отметил, что для РФ сейчас нет смысла тратить деньги и создавать на территории республики военные базы.
"Я бы был заинтересован, если бы здесь были размещены какие-то серьезные ракетные установки, но их нельзя к театру военных действий непосредственно подвести, прямо в огород натовцев, потому что они будут обстреляны из самого обычного оружия, "Градов", еще каких-то минометов и так далее. И ракеты не надо против них. Поэтому никогда Россия сюда не передвинет тем более ядерные боеголовки, они будут непосредственно под обстрелом с территории Польши и Литвы", - пояснил Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что Минск для обеспечения безопасности Союзного государства готов принять на территории республики военных из России, но пока такой необходимости нет. Лукашенко также заявил, что вопрос размещения авиабаз РФ в Белоруссии с российским коллегой Владимиром Путиным никогда не обсуждался, при современных вооружениях в этом нет необходимости.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоМинскС-400 «Триумф»Россия
 
 
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