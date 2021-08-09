https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745065206.html

Лукашенко назвал условие размещения в Белоруссии российских военных

Лукашенко назвал условие размещения в Белоруссии российских военных - РИА Новости, 09.08.2021

Лукашенко назвал условие размещения в Белоруссии российских военных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет готов к размещению в республике Вооруженных сил России в случае опасности развязывания новой мировой... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T15:42

2021-08-09T15:42

2021-08-09T16:19

в мире

белоруссия

александр лукашенко

минск

с-400 «триумф»

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745012661_95:26:1595:870_1920x0_80_0_0_ee0aa1712331e78baeb3cbcf0c2be417.jpg

МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет готов к размещению в республике Вооруженных сил России в случае опасности развязывания новой мировой войны."Вы, ребята (страны Запада – ред.), чего паритесь, по поводу того, что у нас будет размещена российская база? Она здесь не нужна, и мы с президентом (России – ред.) давно определились. Вы чего паритесь, если у вас база на базе сидит и этой базой погоняет, ядерным оружием бряцаете? Вы нам какие-то условия ставите, вы опасаетесь, что здесь китайская, или российская будет база, или украинская? Вы сначала у себя разберитесь. Но если будет нужно, то тут не просто будет база, тут все Вооруженные силы РФ будут размещены… При каких условиях? В случае опасности развязывания новой мировой войны", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.Глава государства также отметил, что для РФ сейчас нет смысла тратить деньги и создавать на территории республики военные базы."Я бы был заинтересован, если бы здесь были размещены какие-то серьезные ракетные установки, но их нельзя к театру военных действий непосредственно подвести, прямо в огород натовцев, потому что они будут обстреляны из самого обычного оружия, "Градов", еще каких-то минометов и так далее. И ракеты не надо против них. Поэтому никогда Россия сюда не передвинет тем более ядерные боеголовки, они будут непосредственно под обстрелом с территории Польши и Литвы", - пояснил Лукашенко.Ранее Лукашенко заявил, что Минск для обеспечения безопасности Союзного государства готов принять на территории республики военных из России, но пока такой необходимости нет. Лукашенко также заявил, что вопрос размещения авиабаз РФ в Белоруссии с российским коллегой Владимиром Путиным никогда не обсуждался, при современных вооружениях в этом нет необходимости.

https://ria.ru/20210809/s-400-1745069475.html

https://ria.ru/20210809/voyna-1745059749.html

белоруссия

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, александр лукашенко, минск, с-400 «триумф», россия