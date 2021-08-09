https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745056808.html

"Мирными акциями там не пахло": Лукашенко высказался о протестах оппозиции

"Мирными акциями там не пахло": Лукашенко высказался о протестах оппозиции - РИА Новости, 09.08.2021

"Мирными акциями там не пахло": Лукашенко высказался о протестах оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на белорусских протестах в прошлом году мирными акциями "не пахло", но Минск реагировал на протесты мягче,... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T15:00

2021-08-09T15:00

2021-08-09T15:00

протесты в белоруссии

в мире

сша

белоруссия

александр лукашенко

капитолий

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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на белорусских протестах в прошлом году мирными акциями "не пахло", но Минск реагировал на протесты мягче, чем Вашингтон."Вы сказали, что прошлогодние мирные акции. И была проявлена с моей стороны жестокость… Какие это мирные акции, возьмите даже сейчас посмотрите в интернете кадры…, когда взрывы, петарды, разного рода взрывчатки разлетались? Оно ж видно, откуда это летело. Вы скажете, это в ответ на жестокость. Да нет, это ж они (протестующие – ред.) принесли туда… Какой же это мир? Заточки, ножи, взрывчатка – зачем это туда принесли? На мирные акции? Поэтому мирными акциями там не пахло", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник.По его словам, Белоруссия отнеслась к протестам мягче, чем США."Кстати, мы к этому отнеслись гораздо мягче, нежели ваш патрон в Вашингтоне. Я приводил пример, когда застрелили эту девчонку (в Капитолии – ред.), которая интересы Америки защищала", - добавил президент.Победа на выборах 2020 года для Лукашенко стала шестой подряд, по данным ЦИК, он набрал более 80% голосов. Последовавшие за этим несанкционированные протесты оппозиции на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками, и для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210809/protesty-1745016688.html

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в мире, сша, белоруссия, александр лукашенко, капитолий