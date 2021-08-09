14:58 09.08.2021 (обновлено: 15:10 09.08.2021)
Лукашенко заявил, что лично отдавал команды по пресечению протестов
Президент Белоруссии Лукашенко: команды по пресечению протестов оппозиции отдавал лично
© AP Photo / State TV and Radio Company of BelarusПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко у Дворца Независимости в Минске
© AP Photo / State TV and Radio Company of Belarus
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сам отдавал команды силовикам во время пресечения протестов оппозиции, начавшихся после выборов главы государства в прошлом году.
"Мы вас (…) первые три дня животами вытесняли с улиц. А когда вы начали колоть животы нашим военным, тогда я действительно отдал команду - все команды я отдавал, не ищите виновных, я отдавал команды - поставить всех на месте, без стрельбы", - сказал он в понедельник в ходе "Большого разговора" с представителями СМИ, общественности, экспертного и медийного сообщества, отвечая на вопрос журналистки из Великобритании.
По словам Лукашенко, силовиков было бы не остановить, если бы была "пересечена черта".
"Но если бы во Дворец независимости вы ворвались, когда я выходил с автоматом в сопровождении своего ребенка на улицу, если бы вы только перешли черту, нас бы никто не остановил - ни вы, ни ваш (премьер-министр Великобритании Борис) Джонсон, ни Америка, ни (президент США) Джо Байден, ни (бывший президент США Дональд) Трамп - никто, мы бы защитили, как положено, свою страну. От вас", - заявил он, обращаясь к журналистке.
Победа на выборах 2020 года для Лукашенко стала шестой подряд, по данным ЦИК, он набрал более 80% голосов. Последовавшие за этим несанкционированные протесты оппозиции на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками, и для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".
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