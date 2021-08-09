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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745055914.html
Лукашенко заявил, что лично отдавал команды по пресечению протестов
Лукашенко заявил, что лично отдавал команды по пресечению протестов - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко заявил, что лично отдавал команды по пресечению протестов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сам отдавал команды силовикам во время пресечения протестов оппозиции, начавшихся после выборов главы... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:58
2021-08-09T15:10
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
александр лукашенко
кгб белоруссии
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сам отдавал команды силовикам во время пресечения протестов оппозиции, начавшихся после выборов главы государства в прошлом году."Мы вас (…) первые три дня животами вытесняли с улиц. А когда вы начали колоть животы нашим военным, тогда я действительно отдал команду - все команды я отдавал, не ищите виновных, я отдавал команды - поставить всех на месте, без стрельбы", - сказал он в понедельник в ходе "Большого разговора" с представителями СМИ, общественности, экспертного и медийного сообщества, отвечая на вопрос журналистки из Великобритании.По словам Лукашенко, силовиков было бы не остановить, если бы была "пересечена черта"."Но если бы во Дворец независимости вы ворвались, когда я выходил с автоматом в сопровождении своего ребенка на улицу, если бы вы только перешли черту, нас бы никто не остановил - ни вы, ни ваш (премьер-министр Великобритании Борис) Джонсон, ни Америка, ни (президент США) Джо Байден, ни (бывший президент США Дональд) Трамп - никто, мы бы защитили, как положено, свою страну. От вас", - заявил он, обращаясь к журналистке.Победа на выборах 2020 года для Лукашенко стала шестой подряд, по данным ЦИК, он набрал более 80% голосов. Последовавшие за этим несанкционированные протесты оппозиции на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками, и для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".
https://ria.ru/20210809/protesty-1745048766.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии
14:58 09.08.2021 (обновлено: 15:10 09.08.2021)
 
Лукашенко заявил, что лично отдавал команды по пресечению протестов

Президент Белоруссии Лукашенко: команды по пресечению протестов оппозиции отдавал лично

© AP Photo / State TV and Radio Company of BelarusПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко у Дворца Независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко у Дворца Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© AP Photo / State TV and Radio Company of Belarus
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сам отдавал команды силовикам во время пресечения протестов оппозиции, начавшихся после выборов главы государства в прошлом году.
"Мы вас (…) первые три дня животами вытесняли с улиц. А когда вы начали колоть животы нашим военным, тогда я действительно отдал команду - все команды я отдавал, не ищите виновных, я отдавал команды - поставить всех на месте, без стрельбы", - сказал он в понедельник в ходе "Большого разговора" с представителями СМИ, общественности, экспертного и медийного сообщества, отвечая на вопрос журналистки из Великобритании.
По словам Лукашенко, силовиков было бы не остановить, если бы была "пересечена черта".
"Но если бы во Дворец независимости вы ворвались, когда я выходил с автоматом в сопровождении своего ребенка на улицу, если бы вы только перешли черту, нас бы никто не остановил - ни вы, ни ваш (премьер-министр Великобритании Борис) Джонсон, ни Америка, ни (президент США) Джо Байден, ни (бывший президент США Дональд) Трамп - никто, мы бы защитили, как положено, свою страну. От вас", - заявил он, обращаясь к журналистке.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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Победа на выборах 2020 года для Лукашенко стала шестой подряд, по данным ЦИК, он набрал более 80% голосов. Последовавшие за этим несанкционированные протесты оппозиции на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками, и для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".

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