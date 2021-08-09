Лукашенко объяснил, почему не звонит Зеленскому
Президент Белоруссии Лукашенко: готов позвонить Зеленскому, но уверен, что он не возьмет трубку
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, но уверен, что он не возьмет трубку, потому что его не поймут в США.
"Готов делать все, лишь бы только нескольким тысячам или даже сотням людей в моей родной, близкой Украине стало лучше. Я готов на все. Это детали: звонок, не звонок (Зеленскому - ред.). Звонок уместен тогда, когда ты чувствуешь, что для этого время созрело и будет результат. А просто ради того, чтобы вы покритиковали меня и об меня ноги вытерли в Украине: что он тут лезет и так далее. И Путин бы меня не понял", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора".
Он отметил, что "это очень тонкая работа, консультации".
"Позвоню я ему и что? Вот я ему сегодня позвоню, он не ответит, знаете почему? Потому что американцы не поймут, что он со мной разговаривал, поэтому я ему никак не позвоню прям сегодня", - сказал Лукашенко.
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Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также впервые ввел экономические секторальные санкции.
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