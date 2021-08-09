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Лукашенко объяснил, почему не звонит Зеленскому
Лукашенко объяснил, почему не звонит Зеленскому - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко объяснил, почему не звонит Зеленскому
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, но уверен, что он не возьмет трубку, потому что... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:15
2021-08-09T14:15
в мире
сша
белоруссия
минск
владимир зеленский
александр лукашенко
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, но уверен, что он не возьмет трубку, потому что его не поймут в США."Готов делать все, лишь бы только нескольким тысячам или даже сотням людей в моей родной, близкой Украине стало лучше. Я готов на все. Это детали: звонок, не звонок (Зеленскому - ред.). Звонок уместен тогда, когда ты чувствуешь, что для этого время созрело и будет результат. А просто ради того, чтобы вы покритиковали меня и об меня ноги вытерли в Украине: что он тут лезет и так далее. И Путин бы меня не понял", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора".Он отметил, что "это очень тонкая работа, консультации"."Позвоню я ему и что? Вот я ему сегодня позвоню, он не ответит, знаете почему? Потому что американцы не поймут, что он со мной разговаривал, поэтому я ему никак не позвоню прям сегодня", - сказал Лукашенко.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также впервые ввел экономические секторальные санкции.
https://ria.ru/20210809/zelenskiy-1745045229.html
https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745034144.html
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в мире, сша, белоруссия, минск, владимир зеленский, александр лукашенко
14:15 09.08.2021
 
Лукашенко объяснил, почему не звонит Зеленскому

Президент Белоруссии Лукашенко: готов позвонить Зеленскому, но уверен, что он не возьмет трубку

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, но уверен, что он не возьмет трубку, потому что его не поймут в США.
"Готов делать все, лишь бы только нескольким тысячам или даже сотням людей в моей родной, близкой Украине стало лучше. Я готов на все. Это детали: звонок, не звонок (Зеленскому - ред.). Звонок уместен тогда, когда ты чувствуешь, что для этого время созрело и будет результат. А просто ради того, чтобы вы покритиковали меня и об меня ноги вытерли в Украине: что он тут лезет и так далее. И Путин бы меня не понял", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора".
Он отметил, что "это очень тонкая работа, консультации".
"Позвоню я ему и что? Вот я ему сегодня позвоню, он не ответит, знаете почему? Потому что американцы не поймут, что он со мной разговаривал, поэтому я ему никак не позвоню прям сегодня", - сказал Лукашенко.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 14:05
Лукашенко назвал Зеленского неплохим человеком
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также впервые ввел экономические секторальные санкции.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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В миреСШАБелоруссияМинскВладимир ЗеленскийАлександр Лукашенко
 
 
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