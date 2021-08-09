https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745044840.html

Лукашенко ответил на вопрос, когда уйдет с поста президента

Лукашенко ответил на вопрос, когда уйдет с поста президента - РИА Новости, 09.08.2021

Лукашенко ответил на вопрос, когда уйдет с поста президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на программе "Большой разговор" ответил на вопрос, когда он покинет свой пост. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T14:04

2021-08-09T14:04

2021-08-09T16:34

белоруссия

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на программе "Большой разговор" ответил на вопрос, когда он покинет свой пост.Он добавил, что не раз обдумывал, как будут развиваться события в республике, если к власти придет другой человек, а вопрос о преемнике — самый сложный."Я мог бы ответить, как когда-то мой хороший друг и старший брат Владимир Владимирович Путин: кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом. Это действительно так. За кого народ проголосует. Какую я позицию при этом буду занимать — я не определился. Честное слово. Я думаю об этом, это естественно. Это же не вечная должность. Я человек", — сказал глава Белоруссии.По словам Лукашенко, иногда он хочет "спокойно пожить", но потом приходит к пониманию, что "спокойной жизни <...> не будет до смерти".Как добавил белорусский лидер, он всегда завидовал экс-президенту Украины Леониду Кучме."Встречаюсь, говорю: "Леонид, ну как ты себя чувствуешь?" — "Прекрасно". Я вижу, что он прекрасно себя чувствует. Я начинаю это обдумывать, думаю: нет, я так не смогу", — признался Лукашенко.По его словам, он "врос" в свою страну, а она — в него.Лукашенко уточнил, что видит 15-20 кандидатур, которые "могут вырасти до президента" и похожи на него в своей преданности Белоруссии.Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 года — шесть сроков подряд.На последних выборах в 2020-м он, по официальным данным, набрал 80,1% голосов. Оппозиция не согласилась с этими итогами, и по всей стране начались акции протеста, которые продолжались более полугода.

https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745046332.html

https://ria.ru/20210809/belorussiya-1745014040.html

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"Не надо гадать" — Лукашенко ответил на вопрос, когда уйдет с поста президента "Не надо гадать" — Лукашенко ответил на вопрос, когда уйдет с поста президента 2021-08-09T14:04 true PT1M03S

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