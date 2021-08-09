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Лукашенко ответил на вопрос, когда уйдет с поста президента
Лукашенко ответил на вопрос, когда уйдет с поста президента - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко ответил на вопрос, когда уйдет с поста президента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на программе "Большой разговор" ответил на вопрос, когда он покинет свой пост. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:04
2021-08-09T16:34
белоруссия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на программе "Большой разговор" ответил на вопрос, когда он покинет свой пост.Он добавил, что не раз обдумывал, как будут развиваться события в республике, если к власти придет другой человек, а вопрос о преемнике — самый сложный."Я мог бы ответить, как когда-то мой хороший друг и старший брат Владимир Владимирович Путин: кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом. Это действительно так. За кого народ проголосует. Какую я позицию при этом буду занимать — я не определился. Честное слово. Я думаю об этом, это естественно. Это же не вечная должность. Я человек", — сказал глава Белоруссии.По словам Лукашенко, иногда он хочет "спокойно пожить", но потом приходит к пониманию, что "спокойной жизни &lt;...&gt; не будет до смерти".Как добавил белорусский лидер, он всегда завидовал экс-президенту Украины Леониду Кучме."Встречаюсь, говорю: "Леонид, ну как ты себя чувствуешь?" — "Прекрасно". Я вижу, что он прекрасно себя чувствует. Я начинаю это обдумывать, думаю: нет, я так не смогу", — признался Лукашенко.По его словам, он "врос" в свою страну, а она — в него.Лукашенко уточнил, что видит 15-20 кандидатур, которые "могут вырасти до президента" и похожи на него в своей преданности Белоруссии.Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 года — шесть сроков подряд.На последних выборах в 2020-м он, по официальным данным, набрал 80,1% голосов. Оппозиция не согласилась с этими итогами, и по всей стране начались акции протеста, которые продолжались более полугода.
https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745046332.html
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"Не надо гадать" — Лукашенко ответил на вопрос, когда уйдет с поста президента
"Не надо гадать" — Лукашенко ответил на вопрос, когда уйдет с поста президента
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белоруссия
14:04 09.08.2021 (обновлено: 16:34 09.08.2021)
 
Лукашенко ответил на вопрос, когда уйдет с поста президента

Лукашенко сообщил об очень скором уходе с поста президента Белоруссии

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на программе "Большой разговор" ответил на вопрос, когда он покинет свой пост.

"Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко. Очень скоро".

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
Он добавил, что не раз обдумывал, как будут развиваться события в республике, если к власти придет другой человек, а вопрос о преемнике — самый сложный.
"Я мог бы ответить, как когда-то мой хороший друг и старший брат Владимир Владимирович Путин: кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом. Это действительно так. За кого народ проголосует. Какую я позицию при этом буду занимать — я не определился. Честное слово. Я думаю об этом, это естественно. Это же не вечная должность. Я человек", — сказал глава Белоруссии.
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По словам Лукашенко, иногда он хочет "спокойно пожить", но потом приходит к пониманию, что "спокойной жизни <...> не будет до смерти".
Как добавил белорусский лидер, он всегда завидовал экс-президенту Украины Леониду Кучме.
"Встречаюсь, говорю: "Леонид, ну как ты себя чувствуешь?" — "Прекрасно". Я вижу, что он прекрасно себя чувствует. Я начинаю это обдумывать, думаю: нет, я так не смогу", — признался Лукашенко.

По его словам, он "врос" в свою страну, а она — в него.
"И я не понимаю, как можно жить и вообще на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом. Я это пока не представляю", — добавил глава государства.
Лукашенко уточнил, что видит 15-20 кандидатур, которые "могут вырасти до президента" и похожи на него в своей преданности Белоруссии.
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Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 года — шесть сроков подряд.
На последних выборах в 2020-м он, по официальным данным, набрал 80,1% голосов. Оппозиция не согласилась с этими итогами, и по всей стране начались акции протеста, которые продолжались более полугода.
 
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