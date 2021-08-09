Лукашенко раскритиковал Киев из-за прекращения авиасообщения с Белоруссией
Президент Белоруссии Лукашенко: Киев своими действиями проложил маршрут в Крым через Россию
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украина, прекратив авиасообщение с Белоруссией, проложила авиамаршрут для белорусской стороны в Крым через РФ.
Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя возможность открытия прямых авиарейсов в Крым, сказал, что Минску необходимо учитывать экономический аспект, а также возможные санкции, которые могут быть введены в отношении белорусской стороны.
"Вы закрыли авиасообщение. Кому вы хуже сделали? Ну наши переориентировались на Краснодарский край, в Турцию летают люди. Ну немножко дугу делают "Белавиа". Турцию мы не закрыли, мы могли бы вообще не принимать самолеты через Украину. Но они летают через Украину. Как сейчас предлагаете мне доставлять туда людей на отдых? Только через Россию. Польша нам тоже запретила. У нас других путей нет. И что, вы (Украина – ред.) условия мне сейчас будете ставить? Или меня упрекать в том, что я через Россию осуществляю перевозки?... Вы сделали все и проложили мне маршрут в Крым, если мне надо будет. Если надо будет, я сяду в самолет и улечу", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом" в понедельник.
Отношения Киева и Минска ухудшились тогда, когда МИД Украины после проведения инаугурации Александра Лукашенко, победившего на выборах главы в Белоруссии в шестой раз, заявил, что не считает его легитимным президентом. Кабинет министров Украины инициировал введение санкций против окружения Лукашенко, в частности глав ЦИК и МВД республики, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко, который занимает должность его советника по вопросам нацбезопасности. Президент Белоруссии обвинял украинские власти во вмешательстве во внутренние дела, Киев эти заявления опровергает.