https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745042682.html

Лукашенко раскритиковал Киев из-за прекращения авиасообщения с Белоруссией

Лукашенко раскритиковал Киев из-за прекращения авиасообщения с Белоруссией - РИА Новости, 09.08.2021

Лукашенко раскритиковал Киев из-за прекращения авиасообщения с Белоруссией

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украина, прекратив авиасообщение с Белоруссией, проложила авиамаршрут для белорусской стороны в Крым через РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T13:57

2021-08-09T13:57

2021-08-09T13:57

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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украина, прекратив авиасообщение с Белоруссией, проложила авиамаршрут для белорусской стороны в Крым через РФ.Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя возможность открытия прямых авиарейсов в Крым, сказал, что Минску необходимо учитывать экономический аспект, а также возможные санкции, которые могут быть введены в отношении белорусской стороны.Отношения Киева и Минска ухудшились тогда, когда МИД Украины после проведения инаугурации Александра Лукашенко, победившего на выборах главы в Белоруссии в шестой раз, заявил, что не считает его легитимным президентом. Кабинет министров Украины инициировал введение санкций против окружения Лукашенко, в частности глав ЦИК и МВД республики, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко, который занимает должность его советника по вопросам нацбезопасности. Президент Белоруссии обвинял украинские власти во вмешательстве во внутренние дела, Киев эти заявления опровергает.

https://ria.ru/20210809/krym-1745021719.html

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