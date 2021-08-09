https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745034144.html

Лукашенко пообещал не вредить Украине, если она не придет с оружием

Лукашенко пообещал не вредить Украине, если она не придет с оружием - РИА Новости, 09.08.2021

Лукашенко пообещал не вредить Украине, если она не придет с оружием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не сделает пакость Украине, если она первая не ступит с оружием на территорию республики. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T13:17

2021-08-09T13:17

2021-08-09T13:17

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александр лукашенко

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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не сделает пакость Украине, если она первая не ступит с оружием на территорию республики.Лукашенко ранее заявил, что на танке в Киев не приедет, разве только на тракторе. Позднее он заявил, что никогда с территории Белоруссии россияне не придут на Украину, тем более с оружием."Что касается вторжения. Меньше всего вы (Украина – ред.) должны бояться белорусов. Мы никогда не сделаем пакость в отношении Украины, если вы первыми, а об этом сегодня уже можно говорить, не ступите с оружием на нашу землю. Поэтому трактор остается в силе", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник.Отношения Киева и Минска ухудшились тогда, когда МИД Украины после проведения инаугурации Лукашенко, победившего на выборах президента Белоруссии в шестой раз, заявил, что не считает его легитимным президентом. Кабинет министров Украины инициировал введение санкций против окружения Лукашенко, в частности глав ЦИК и МВД республики, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко, который занимает должность его советника по вопросам нацбезопасности. Президент Белоруссии обвинял украинские власти во вмешательстве во внутренние дела, Киев эти заявления опровергает.В начале июля Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, с украинской стороны в республику поступает "огромное количество оружия". Украинская госпогранслужба в ответ проинформировала, что за последние полгода число задержанного на границе оружия сократилось с обеих сторон.

https://ria.ru/20210809/belorussiya-1745014040.html

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