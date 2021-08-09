Лукашенко пообещал не вредить Украине, если она не придет с оружием
Президент Белоруссии Лукашенко: никогда не сделаю пакость Украине, если она не придет с оружием
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не сделает пакость Украине, если она первая не ступит с оружием на территорию республики.
Лукашенко ранее заявил, что на танке в Киев не приедет, разве только на тракторе. Позднее он заявил, что никогда с территории Белоруссии россияне не придут на Украину, тем более с оружием.
"Что касается вторжения. Меньше всего вы (Украина – ред.) должны бояться белорусов. Мы никогда не сделаем пакость в отношении Украины, если вы первыми, а об этом сегодня уже можно говорить, не ступите с оружием на нашу землю. Поэтому трактор остается в силе", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник.
Отношения Киева и Минска ухудшились тогда, когда МИД Украины после проведения инаугурации Лукашенко, победившего на выборах президента Белоруссии в шестой раз, заявил, что не считает его легитимным президентом. Кабинет министров Украины инициировал введение санкций против окружения Лукашенко, в частности глав ЦИК и МВД республики, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко, который занимает должность его советника по вопросам нацбезопасности. Президент Белоруссии обвинял украинские власти во вмешательстве во внутренние дела, Киев эти заявления опровергает.
В начале июля Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, с украинской стороны в республику поступает "огромное количество оружия". Украинская госпогранслужба в ответ проинформировала, что за последние полгода число задержанного на границе оружия сократилось с обеих сторон.