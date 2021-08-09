https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745032579.html

Сын Лукашенко пришел на пресс-конференцию отца

Сын Лукашенко пришел на пресс-конференцию отца - РИА Новости, 09.08.2021

Сын Лукашенко пришел на пресс-конференцию отца

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай присутствует в зале в понедельник на "большом разговоре" главы белорусского государства со СМИ и... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T13:08

2021-08-09T13:08

2021-08-09T13:08

в мире

белоруссия

александр лукашенко

николай лукашенко

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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай присутствует в зале в понедельник на "большом разговоре" главы белорусского государства со СМИ и общественностью, передает корреспондент РИА Новости."Большой разговор" проходит в резиденции Лукашенко - Дворце независимости - в годовщину выборов главы государства, которые переросли в Белоруссии в массовые несанкционированные акции протеста и привели к санкционному давлению со стороны Запада на республику. Лукашенко начал общение с экономической составляющей в условиях санкций и пандемии коронавируса.Николай Лукашенко сидит в зале на последнем ряду с краю и улыбается.Ранее Лукашенко заявил, что младший сын в его семье – "главный оппозиционер", который критикует как его заявления, так и работу президентского пресс-секретаря.Победа на выборах 2020 года для Лукашенко стала шестой подряд, по данным ЦИК, он набрал более 80% голосов. Последовавшие за этим несанкционированные протесты оппозиции на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками, и для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210731/vnuchka-1743804536.html

https://ria.ru/20210110/lukashenko-1592469182.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, николай лукашенко