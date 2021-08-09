Сын Лукашенко пришел на пресс-конференцию отца
Сын президента Белоруссии Николай пришел на "большой разговор" с Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай присутствует в зале в понедельник на "большом разговоре" главы белорусского государства со СМИ и общественностью, передает корреспондент РИА Новости.
"Большой разговор" проходит в резиденции Лукашенко - Дворце независимости - в годовщину выборов главы государства, которые переросли в Белоруссии в массовые несанкционированные акции протеста и привели к санкционному давлению со стороны Запада на республику. Лукашенко начал общение с экономической составляющей в условиях санкций и пандемии коронавируса.
Николай Лукашенко сидит в зале на последнем ряду с краю и улыбается.
Ранее Лукашенко заявил, что младший сын в его семье – "главный оппозиционер", который критикует как его заявления, так и работу президентского пресс-секретаря.
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"Но мне с ним проще, (потому) что он впитал всю мою работу в себя с двух лет, и как бы он внешне ни боролся против меня, ни критиковал…, он все-таки меня понимает", - считает глава республики.
Победа на выборах 2020 года для Лукашенко стала шестой подряд, по данным ЦИК, он набрал более 80% голосов. Последовавшие за этим несанкционированные протесты оппозиции на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками, и для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.