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Лукашенко обвинил украинские власти в подготовке боевиков против Белоруссии
Лукашенко обвинил украинские власти в подготовке боевиков против Белоруссии - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко обвинил украинские власти в подготовке боевиков против Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские власти причастны к подготовке боевиков и переброске их, а также оружия на белорусскую... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T12:36
2021-08-09T12:48
в мире
белоруссия
александр лукашенко
украина
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские власти причастны к подготовке боевиков и переброске их, а также оружия на белорусскую территорию."И что меня в этой истории удручает - Украина и Беларусь? Вы же видели мою позицию по Украине? Я вокруг Владимира Владимировича (Путина, президента России – ред.) вертелся, как юла, вокруг (бывшего президента Украины Петра) Порошенко, (нынешнего президента Украины Владимира) Зеленского…, как с сыном с ним разговаривал. Володя, надо это, надо (то)… Он все это воспринимал, понимал, что с ним случилось? Ладно, ты там побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на все. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда?" - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.Как указал белорусский лидер, оружие в Белоруссию поступает в основном с Украины, в связи с чем Минск был вынужден "намертво" закрыть границу, хотя сделать это трудно."Зачем вы это творите? Ведь это соседи, это же родные люди?" - задался вопросом Лукашенко.
https://ria.ru/20210713/belorussiya-1741166158.html
https://ria.ru/20210703/belorussiya-1739733014.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина
12:36 09.08.2021 (обновлено: 12:48 09.08.2021)
 
Лукашенко обвинил украинские власти в подготовке боевиков против Белоруссии

Президент Лукашенко: украинские власти причастны к подготовке боевиков и переброске их в Белоруссию

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с Президентом"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские власти причастны к подготовке боевиков и переброске их, а также оружия на белорусскую территорию.
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Как указал белорусский лидер, оружие в Белоруссию поступает в основном с Украины, в связи с чем Минск был вынужден "намертво" закрыть границу, хотя сделать это трудно.
"Зачем вы это творите? Ведь это соседи, это же родные люди?" - задался вопросом Лукашенко.
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