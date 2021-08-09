https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745023861.html

Лукашенко обвинил украинские власти в подготовке боевиков против Белоруссии

Лукашенко обвинил украинские власти в подготовке боевиков против Белоруссии - РИА Новости, 09.08.2021

Лукашенко обвинил украинские власти в подготовке боевиков против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские власти причастны к подготовке боевиков и переброске их, а также оружия на белорусскую... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T12:36

2021-08-09T12:36

2021-08-09T12:48

в мире

белоруссия

александр лукашенко

украина

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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские власти причастны к подготовке боевиков и переброске их, а также оружия на белорусскую территорию."И что меня в этой истории удручает - Украина и Беларусь? Вы же видели мою позицию по Украине? Я вокруг Владимира Владимировича (Путина, президента России – ред.) вертелся, как юла, вокруг (бывшего президента Украины Петра) Порошенко, (нынешнего президента Украины Владимира) Зеленского…, как с сыном с ним разговаривал. Володя, надо это, надо (то)… Он все это воспринимал, понимал, что с ним случилось? Ладно, ты там побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на все. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда?" - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.Как указал белорусский лидер, оружие в Белоруссию поступает в основном с Украины, в связи с чем Минск был вынужден "намертво" закрыть границу, хотя сделать это трудно."Зачем вы это творите? Ведь это соседи, это же родные люди?" - задался вопросом Лукашенко.

https://ria.ru/20210713/belorussiya-1741166158.html

https://ria.ru/20210703/belorussiya-1739733014.html

белоруссия

украина

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина