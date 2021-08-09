12:36 09.08.2021 (обновлено: 12:48 09.08.2021)
Лукашенко обвинил украинские власти в подготовке боевиков против Белоруссии
Президент Лукашенко: украинские власти причастны к подготовке боевиков и переброске их в Белоруссию
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с Президентом"
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские власти причастны к подготовке боевиков и переброске их, а также оружия на белорусскую территорию.
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"И что меня в этой истории удручает - Украина и Беларусь? Вы же видели мою позицию по Украине? Я вокруг Владимира Владимировича (Путина, президента России – ред.) вертелся, как юла, вокруг (бывшего президента Украины Петра) Порошенко, (нынешнего президента Украины Владимира) Зеленского…, как с сыном с ним разговаривал. Володя, надо это, надо (то)… Он все это воспринимал, понимал, что с ним случилось? Ладно, ты там побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на все. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда?" - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.
Как указал белорусский лидер, оружие в Белоруссию поступает в основном с Украины, в связи с чем Минск был вынужден "намертво" закрыть границу, хотя сделать это трудно.
"Зачем вы это творите? Ведь это соседи, это же родные люди?" - задался вопросом Лукашенко.
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