https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745016242.html
Лукашенко заявил, что Россия держит Белоруссию на расстоянии
Лукашенко заявил, что Россия держит Белоруссию на расстоянии - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко заявил, что Россия держит Белоруссию на расстоянии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск никогда не был против тесного союза с РФ, но Москва и сейчас держит республику на расстоянии. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T11:58
2021-08-09T11:58
2021-08-09T12:09
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минск
москва
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск никогда не был против тесного союза с РФ, но Москва и сейчас держит республику на расстоянии."Мы никогда не были против теснейшего союза (с РФ - ред.), но нас всегда держали на расстоянии, и сейчас вы держите нас на расстоянии", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора".Он отметил, что в союзниках "у России больше никого нет", кроме Белоруссии. "Может, вам не нравится это, но факт есть факт, может, конечно, было лучше, если бы Китай был вашим таким союзником, и для мира, может, было бы лучше, но увы", - сказал Лукашенко.
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в мире, белоруссия, минск, москва, александр лукашенко, россия
11:58 09.08.2021 (обновлено: 12:09 09.08.2021)
Лукашенко заявил, что Россия держит Белоруссию на расстоянии
Президент Белоруссии Лукашенко: Москва держит Минск на расстоянии