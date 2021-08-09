https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745016242.html

Лукашенко заявил, что Россия держит Белоруссию на расстоянии

Лукашенко заявил, что Россия держит Белоруссию на расстоянии - РИА Новости, 09.08.2021

Лукашенко заявил, что Россия держит Белоруссию на расстоянии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск никогда не был против тесного союза с РФ, но Москва и сейчас держит республику на расстоянии. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T11:58

2021-08-09T11:58

2021-08-09T12:09

в мире

белоруссия

минск

москва

александр лукашенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745012661_95:26:1595:870_1920x0_80_0_0_ee0aa1712331e78baeb3cbcf0c2be417.jpg

МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск никогда не был против тесного союза с РФ, но Москва и сейчас держит республику на расстоянии."Мы никогда не были против теснейшего союза (с РФ - ред.), но нас всегда держали на расстоянии, и сейчас вы держите нас на расстоянии", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора".Он отметил, что в союзниках "у России больше никого нет", кроме Белоруссии. "Может, вам не нравится это, но факт есть факт, может, конечно, было лучше, если бы Китай был вашим таким союзником, и для мира, может, было бы лучше, но увы", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20210807/tikhanovskaya-1744839192.html

белоруссия

минск

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, москва, александр лукашенко, россия